Huub Vermeulen vertrekt als ceo van webwinkel bol.com, een onderdeel van Ahold Delhaize. Dat maakte het bedrijf maandag op zijn website bekend. Vermeulen zal vanaf 1 november worden opgevolgd door de 45-jarige Margaret Versteden.

Vermeulen was al van bij de start van bol.com in 1999 betrokken bij de webwinkel, die hij de jongste vier jaar heeft geleid. Zijn opvolgster werkt sinds 2015 voor het bedrijf in verschillende directiefuncties, momenteel als verantwoordelijke voor de platformactiviteiten.

Bol.com startte 22 jaar geleden als de eerste online boekenwinkel in Europa, maar is intussen uitgegroeid tot de grootste algemene webshop van de Benelux, met ruim 12,5 miljoen klanten in Nederland en België. Er werken ongeveer 2.500 mensen voor bol.com. 'Ook de komende jaren zullen in het teken staan van groei en de verdere ontwikkeling van ons platform. Een mooie ambitie waar ik vol energie, samen met het directieteam, graag verder richting aan geef', aldus de nieuwe topvrouw in het persbericht.

