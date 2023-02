Bij de Antwerpse redersfamilie Saverys schoof patriarch Marc in alle discretie zijn vermogen door naar zijn drie zonen Alexander, Ludovic en Michaël. Met de doorsluisoperatie is een bedrag van bijna een kwart miljard euro per zoon gemoeid.

De Antwerpse redersfamilie Saverys komt vandaag vooral in beeld met de overnamestrijd rond het beursgenoteerde olietankerbedrijf Euronav. Marc Saverys (69) en zijn drie zonen Alexander (44), Michaël (41) en Ludovic (39) voeren een verbeten strijd met de Noorse reder John Fredriksen. Beide partijen kochten verwoed aandelen van Euronav, en verwierven inmiddels allebei een blokkeringsminderheid. Een patstelling dus.

Balans Hof ter Polder

Los van het overnamegewoel, regelde Marc Saverys in alle discretie de overdracht van zijn persoonlijke vermogen aan de volgende generatie. De drie zonen zijn de zevende generatie van de redersfamilie. De doorschuifoperatie van het vermogen gebeurde al op 22 februari vorig jaar. De patrimoniale holdings van de drie zonen werden op die dag, tijdens een buitengewone algemene vergadering, getrakteerd op een kapitaalverhoging in natura van elk 242,6 miljoen euro. De patrimoniale vennootschap van Alexander Saverys is de bv Hof ter Polder. Die van Ludovic is de nv Succavest, die van Michaël is de bv Gemadi.

Waaruit die toch wel stevige injectie bestond, bleef tot nu geheim. De revisor maakte weliswaar een verslag over de inbreng in natura, maar dat verslag ontbreekt in de vennootschapsdossiers bij de rechtbank van koophandel voor alle drie de patrimoniale holdings.

Maar de bv Hof ter Polder, de patrimoniale vennootschap van Alexander Saverys, legde zopas wel zijn balans neer voor het boekjaar 2021-2022. Die toont forse verschuivingen in vergelijking met het vorige boekjaar (zie tabel hieronder).

Het balanstotaal maakte een reuzensprong naar meer dan een kwart miljard euro, en bestaat bijna volledig uit eigen vermogen. Dat heeft alles van doen met de verwerving van een belang van 27 procent in de overkoepelende familiale holding, de nv Saverco.

Ook de nv Succavest, de patrimoniale holding van Ludovic Saverys, legde zopas haar balans neer voor het boekjaar 2021-2022. Ook daar zien we dezelfde reuzensprong van het balanstotaal - bijna volledig eigen vermogen - naar bijna een kwart miljard euro. Maar in die balans wordt het belang in de nv Saverco niet vermeld.

Niet langer almachtige patriarch

De nv Saverco bevat alle redersbelangen van de familie rond Marc Saverys. Het belangrijkste filiaal is de dochter nv CMB, een wereldwijd actieve vervoerder van zogenaamde droge vracht: vooral ijzererts, steenkool, chemicaliën en landbouwgrondstoffen. De drie zonen zijn er sinds het najaar van 2014 operationeel actief. Vader Marc gaf toen de operationele fakkel door aan de volgende generatie. Alexander is CEO bij CMB, Ludovic CFO, en Michaël directeur vrachtoperaties.

Tot einde 2021 was Marc Saverys ook de almachtige aandeelhouder van de overkoepelende holding nv Saverco. Hij had toen bijna 81 procent van de aandelen. De volle dochter CMB had 19 procent van de aandelen. Elke zoon had slechts 0,12 procent. Vader Marc zwaaide dus de plak op aandeelhoudersniveau.

Dat familiale patrimonium is nu naar de zonen getransfereerd. Elke zoon heeft 27 procent in Saverco. Marc Saverys verdeelde zijn redersimperium evenredig gespreid over de drie zevendegeneratietelgen.

