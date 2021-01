De CEO van Belfius, Marc Raisière, betreurt het dat zijn uitspraken - in een interview met Trends - over faillissementen in de horeca hebben geleid tot hevige reacties. 'Het spijt me dat dit het geval was, want het was geenszins mijn bedoeling een sector die ik respecteer te stigmatiseren of personen te kwetsen', luidt zijn reactie maandag.

In een interview dat op 7 januari in Trends verscheen zei Raisière dat er door de coronacrisis faillissementen in de horecasector zullen komen. 'Maar hadden we niet te veel cafés en restaurants in België? Waren ze allemaal rendabel of overleefden ze op zwart geld? Ik besef dat dit heel cru klinkt. Maar een economie kan af en toe baat hebben bij een sanering. De zombiebedrijven zullen eruit gaan. Is dat erg? Voor de betrokkenen zeker. Maar niet voor de economie. Er zullen andere bedrijven worden gecreëerd. Nieuwe types van business zullen ontstaan', aldus de Belfius-topman in het interview.

Afgelopen donderdag verscheen het interview ook in Trends-Tendances, het Franstalige zusterblad van Trends. De uitspraken van Raisière leidden vervolgens via de sociale media, vooral in Franstalig België, tot kritiek. Eerst liet MR-Kamerlid Denis Ducarme weten dat hij zich niet kon vinden in de uitspraken van de bankier, waarna ook vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) liet weten de verklaringen te betreuren. De partij PVDA eist zelfs een hoorzitting in de Kamercommissie Financiën.

Raisière laat maandag in een reactie weten dat Belfius de Belgische economie, 'met inbegrip van de horecasector' zal blijven steunen 'met alle middelen waarover zij beschikt'. 'Meerdere horecafederaties werden inmiddels gecontacteerd en een overleg werd opgestart over hoe we hun leden bijkomend kunnen ondersteunen', klinkt het.

