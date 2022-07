Investeerder Marc Coucke heeft via zijn vehikel Alychlo sinds begin deze week een belang van 11, 93 procent in handen van Unifiedpost. Dat meldt de beursgenoteerde fintech uit Waals-Brabant donderdag via een persbericht. Het aandeel schiet intussen meer dan 40 procent hoger naar ongeveer 3,4 euro. Alycho is voortaan de grootste aandeelhouder.

Unifiedpost biedt diensten aan voor vooral kmo's, zoals het verwerken van documenten, betalingsdiensten en identiteitsbeheer. Het bedrijf uit Terhulpen debuteerde in 2020 aan 20 euro per aandeel op de beurs, maar intussen ligt de koers een pak lager. Het aandeel was woensdag geëindigd op 2,425 euro. Dit jaar stapelden de beursverliezen zich op na de publicatie van jaarcijfers en de aankondiging van een kredietlijn aan 11 procent.

Maar de komst van Marc Coucke als 'referentieaandeelhouder' dopeert donderdag de beurskoers. Volgens het persbericht overschreed Alychlo maandag de meldingsdrempel van 10 procent, en bezat het 11,93 procent van de aandelen.

Alychlo trok volgens de communicatie de participatie op, waarmee Unifiedpost aangeeft dat Alychlo reeds in het kapitaal zat, zij het met een kleine participatie. Tot voor kort was er op de webstek van het bedrijf geen melding van Alychlo bij de aandeelhoudersstructuur.

'We zijn opgetogen Alychlo te mogen verwelkomen als nieuwe referentieaandeelhouder. Het is een sterke bevestiging dat deze lokaal verankerde 'family office' gelooft in ons toekomstgericht productaanbod en ons ondersteunt bij het verder schrijven van Unifiedpost's lange termijn groeiverhaal', dixit CEO en opricher Hans Leybaert in het persbericht. Hij is voortaan de op één na grootste aandeelhouder met 11,3 procent.

Ook verzekeraar Nationale Nederlanden, investeerder PE Group, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en de federale investeringsmaatschappij FPIM zijn referentieaandeelhouders van het bedrijf.

In een bijkomende transparantiemelding geeft Unifiedpost donderdag aan dat investeerder Capital Group niet langer aandeelhouder is. Tot voor kort was die goed voor een belang van bijna 6,6 procent.

