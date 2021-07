Investeringsmaatschappij Alychlo NV van ondernemer Marc Coucke neemt een participatie van 49 procent in de Vlaamse entertainmentgroep Het Witte Paard. Dat melden beide partijen in een persbericht.

Feestzaal het Witte Paard in Blankenberge bestaat al sinds 1936. De voorbije jaren evolueerde Het Witte Paard van het populaire volkstheater naar een programmatie met meer internationale allure. 'We vieren dit jaar onze 85ste verjaardag', zegt zaakvoerder Ben Van den Keybus. 'Net voor de coronapandemie kregen we elke zomer al meer dan 25.000 bezoekers over de vloer tijdens onze exclusieve dinershows. Nu kunnen we de draad opnieuw oppikken en met de steun van Alychlo zullen we na deze moeilijke periode voor onze sector zelfs exponentieel kunnen groeien', aldus de zaakvoerder. Het bedrag van de investering wordt niet meegedeeld.

De Witte Paard Groep van de familie Van den Keybus blijft met 51 procent wel hoofdaandeelhouder. De familie investeerde sinds 2008 in de vernieuwing van de accommodatie en de programmatie en in de uitbouw van extra horecafaciliteiten rond de showtempel. 'Dat maakte alles meer rendabel, omdat we naast variété nu ook congressen en bedrijfsfeesten kunnen aanbieden. Dat allemaal blijven runnen is geen sinecure', zegt Van den Keybus.

De zakelijke expertise vanuit Alychlo zal het beleid van de huidige directie kunnen versterken en hen begeleiden naar de volgende stappen. 'De financiële inbreng moet de groep nog slagvaardiger maken in de productie van topkwalitatieve shows, waarmee het WittePaard ook door het land gaat toeren naar diverse, nog nader te bepalen eventlocaties', klinkt het nog.

Bedoeling is ook om van Het WittePaard via een kwalitatieve mix van Vlaamse en internationale acts 'dé Belgische referentie voor de typische diner-spectacle' te maken. 'Deze nieuwe wind zal ontegensprekelijk zorgen voor een pak bijkomende tewerkstelling van horecapersoneel, technici, artiesten en andere actoren uit de Belgische cultuur- en eventsector', melden de nieuwe zakenpartners.

