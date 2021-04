Marc Coucke heeft het belang dat hij in het Luikse farmabedrijf Mithra aanhoudt via zijn holding Alychlo, gedeeltelijk afgebouwd.

Hij controleert nu nog ongeveer 4,89 miljoen aandelen, of 11,46 procent van het kapitaal, zo staat vrijdag nabeurs in een persbericht. Eerder was dat 15,04 procent.

De verkoop was begin deze maand aangekondigd, en gebeurde via een private plaatsing. De prijsvork zou tussen de 25,5 en 26 euro per stuk hebben gelegen, schreef L'Echo, waarmee Coucke dus ruim 38 miljoen euro incasseerde.

Net vandaag/vrijdag beleefde het aandeel Mithra een uitzonderlijk goede dag, nu bekend is dat het licht op groen staat voor de lancering van zijn anticonceptiepil in de Verenigde Staten.

