Manpower: 'Digitalisering levert jobs op'

Van de Belgische werkgevers plant 15 procent aan te werven door de digitalisering van bepaalde taken. Zowat vier op de vijf (78 procent) verwachten dan weer een behoud van het personeelsbestand door die digitalering, zo meldt HR-bedrijf Manpower.

Manpower organiseerde voor de derde keer een internationale enquête rond digitalisering en werkgelegenheid. Bijna 20.000 werkgevers werden bevraagd in 44 landen, waaronder België.

Net als de voorgaande keer stellen de werkgevers dat digitalisering geen synoniem is voor jobverlies, klinkt het. In België zal 93 procent (91 procent vorige keer) aanwerven of het personeelsbestand behouden, terwijl 5 procent wel een krimp voorziet.

Robots gaan niet aan de haal met jobs van de mens, eerder het omgekeerde lijkt de gebeuren, toch volgens de rondvraag van Manpower. In amper zes landen, vooral in Oost-Europa, is er meer pessimisme over de komst van robots en dergelijke op de werkvloer.

Logischerwijs leidt de opmars van digitalisering wel tot andere noden op de arbeidsmarkt. Grosso modo is er meer vraag naar it'ers, en minder naar administratieve profielen. Bijna een op de vijf Belgische werkgevers is van plan de komende twee jaar administratieve jobs te schrappen. Ook bij boekhouding en financiën zou er banenverlies zijn.

'De arbeidsmarkt is ingrijpend aan het veranderen en de bedrijven moeten middelen inzetten om de competenties van hun werknemers te versterken', zegt Philippe Lacroix van ManpowerGroup Belux. Bedrijven moeten de werknemers voorbereiden voor opkomende functies die complementair zijn met de functies die door machines worden ingevuld, klinkt het.