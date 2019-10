De recente reclamecampagne van Bicky Burger zet kwaad bloed.

Er wordt met afschuw gereageerd op een reclamecampagne van Bicky Burger, waarbij een man zijn vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit. In de cartoon die de reclame begeleidt op Facebook roept de man 'Fake Bicky, fwa!'. De reclame moet duidelijk maken dat de hamburger in een groen doosje thuishoort en niet in een wit, maar de als 'humoristisch' bedoelde boodschap - gericht aan friturusten - wordt niet gesmaakt. Niet enkel op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd, ook in politieke kringen botst de campagne van het bedrijf achter de hamburger op felle kritiek.

Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) omschrijft de campagne als 'schandalig en onverantwoord'. 'Het leed van mensen wordt misbruikt voor commerciële doelen. Partnergeweld wordt hierdoor volledig gebanaliseerd', aldus Muylle. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) gaat intussen na of de reclame van Bicky Burger onder de toepassing van de Genderwet valt, die het aanzetten van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt, meldt de minister.

Brussels minister voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) dient klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen reclame voor Bicky Burger. Haar Waalse collega en partijgenote Christie Moreale is hetzelfde van plan.

Vlaams viceminister-president en minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) dient op zijn beurt eveneens klacht in bij de reclamewaakhond tegen de 'ongepaste' en 'wansmakelijke' campagne. 'Ze drijven de spot met het maatschappelijk probleem van partnergeweld. In plaats van dit te bestrijden lijkt Bicky Burger intrafamiliaal geweld met deze campagne te bagatelliseren', laakt Somers.

JEP-voorzitter Piet Moens meldde woensdagochtend dat er al een 300-tal klachten waren binnengestroomd over de reclamecampagne van het hamburgermerk Bicky Burger op sociale media. 'In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel', luidde het.

Of er een verband bestaat of niet, is onduidelijk, maar de omstreden reclamecampagne van Bicky Burger werd intussen verwijderd op Facebook.