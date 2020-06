Make Your Own Spirit ontwikkelt gepersonaliseerde sterkedranken en bieren. Bedrijven en particulieren kunnen zo hun eigen fles laten maken en die als relatiegeschenk of verjaardagscadeau geven.

Toen het land midden maart op slot ging om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, was dat extra zuur voor wie net een verjaardags- of verlovingsfeest had gepland. De twee oprichters van Make Your Own Spirit ontwikkelden prompt Message On A Bottle. "Klanten konden een filmpje monteren, waarin ze hun gelukwensen uitspraken, bijvoorbeeld voor iemands verjaardag of huwelijk. Wij zetten op het etiket van een fles een QR-code, waarmee de ontvanger het filmpje kon activeren", legt medeoprichter Wout Steenacker uit. De feestvarkens kregen de gepersonaliseerde fles thuis geleverd als cadeau. De flessen van Make Your Own Spirit waren tijdens de lockdown ook in trek zonder de Message On A Bottle-toepassing. Tientallen bedrijven stuurden een fles met een speciaal ontworpen logo naar thuiswerkers, om hen te motiveren of te bedanken. Make Your Own Spirit is in 2016 opgericht door de jeugdvrienden Wout Steenacker en Michel Cobbaert. Cobbaert kende de ginmarkt goed. Hij had gewerkt voor de serieondernemer Yvan Vindevogel (Omega Pharma en Vemedia), die Copperhead Gin had gelanceerd. Steenacker had als financieel consultant ervaring met de private-labelmarkt. De oprichters zagen een gat in de markt in kwalitatieve dranken met persoonlijke boodschappen en smaken, die mensen of bedrijven cadeau konden doen. Zulke persoonlijke labels kun je niet plakken op flessen van bestaande merken. "We hebben drie eigen ginrecepten gemaakt, die we laten produceren in een Nederlandse stokerij. In Nederland werkt wodka beter, zodat we nu ook wodka in ons assortiment hebben", zegt Wout Steenacker. Ondertussen is het aanbod uitgebreid met een rum en een whisky, en vorig jaar kwamen er zelf ontwikkelde bieren van hoge gisting bij. Het bedrijf in Drongen doet niet mee met hypes, zoals gins met steeds extremere smaken. Het kiest voor tijdloze, klassieke smaken. Tegen het einde van dit jaar wil het ook een eigen wijngamma aanbieden. "Wij leveren rechtstreeks aan de klant en schrappen dus de importeur, de exporteur, de grossier, de wijnhandel en de winkel", zegt Michel Cobbaert. "Je ziet in meer branches dat de middlemen eruit gaan, om de prijs te drukken en efficiënter te werken. Onze levertijd bedraagt nu gemiddeld twee dagen, wat heel snel is voor een gepersonaliseerd product. Het doel is de dag na de bestelling te leveren." Voor bedrijfsopdrachten schakelt Make Your Own Spirit ontwerpers in voor het etiket. Gemiddeld bestelt een bedrijf 200 à 400 flessen. "Het gaat om meer dan gewoon het bedrijfslogo erop zetten", zegt Wout Steenacker. "We proberen een volledige fles te ontwikkelen, waarin het logo en de huisstijl verwerkt zitten." Particulieren kunnen het label zelf een eigen toets geven met de personalisatietool die het bedrijf ontwikkeld heeft. De bestellingen van horecazaken, zoals restaurants die flessen met hun eigen etiket aanbieden, zijn door de lockdown zo goed als stilgevallen de afgelopen maanden. "Het aantal bestellingen via de webshop is wel sterk gestegen", zegt Wout Steenacker. Pieken noteert het bedrijf bij feesten zoals Kerstmis, Valentijn, Moeder- en Vaderdag. "Voor Vaderdag lagen onze bestellingen vijf keer hoger dan vorig jaar", zegt Steenacker. "Of bedrijven evenveel relatiegeschenken zullen bestellen als vorig jaar, is nog een groot vraagteken." Het rendabele Make Your Own Spirit - "elke fles moet winstgevend zijn" - streeft voor dit jaar naar een omzet van een miljoen euro. Het businessmodel van Make Your Own Spirit is een voorbeeld van de long tail, een concept dat begin deze eeuw werd gemunt door de Amerikaanse internetkenner Chris Anderson, en dat mee het succes van webshops zoals Amazon en bol.com verklaart. Het idee is dat producten die je lange tijd in kleine hoeveelheden kunt verkopen winstgevender kunnen zijn dan bestsellers waarvan in één keer een gigantische hoeveelheid wordt verkocht. "Bij 85 procent van onze verkopen ligt het volume tussen 1 en 200 flessen", zegt Wout Steenacker. "Wie 80 flesjes bier wil voor een bruiloft, is voor een brouwer een kostenpost, terwijl dat net onze specialisatie is." Vorig jaar lanceerde Make Your Own Spirit ook drie nieuwe bieren: een blond, een dubbel en een trippel bier. Daarvoor werkt het samen met Brouwerij Van Steenberge. De Oost-Vlaamse brouwerij is vooral bekend van bieren als Piraat en Gulden Draak. Met zijn aanpak schakelt Make Your Own Spirit eigenlijk de rol van een klassiek merk uit. Een goed merk moet vertrouwen kweken bij de klanten, die een keuze moeten maken en bij die beslissing houvast zoeken. "Een merk dient om de klant uit te leggen wat hij ervan kan verwachten", zegt Wout Steenacker. "Merken zullen op lange termijn minder belangrijk worden. Met alle digitale ontwikkelingen creëer je zo veel mogelijk mogelijkheden om als producent direct naar de klant te gaan."