De rederij A.P. Moller-Maersk plukt de vruchten van opstoppingen op belangrijke vaarroutes, waardoor ze meer kan aanrekenen voor vrachtvervoer. Het transportconcern krikt zijn verwachtingen voor 2022 daarom weer op.

Net zoals zijn sectorgenoten blijft Maersk - goed voor ongeveer een zesde van de wereldwijde containerhandel - profiteren van verstoringen van de toeleveringsketens van bedrijven en een tekort aan scheepvaartcapaciteit. Daardoor kan het bedrijf hogere prijzen vragen voor zijn diensten.

Omdat de 'buitengewone marktomstandigheden' langer aanhouden dan verwacht, rekent Maersk ze nu ook opnieuw door in zijn prognoses. Die krikte de rederij ook eind april al op. Nu gaat Maersk voor 2022 uit van een aangepast bedrijfsresultaat (ebit) van rond de 31 miljard dollar (30,3 miljard euro), tegenover 24 miljard dollar voorheen.

Woensdag laat Maersk in de boeken kijken, maar de rederij loste nu al enkele cijfers. De omzet in het tweede kwartaal steeg met zowat de helft tot 21,7 miljard dollar, terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat meer dan verdubbelde tot 8,9 miljard dollar

Net zoals zijn sectorgenoten blijft Maersk - goed voor ongeveer een zesde van de wereldwijde containerhandel - profiteren van verstoringen van de toeleveringsketens van bedrijven en een tekort aan scheepvaartcapaciteit. Daardoor kan het bedrijf hogere prijzen vragen voor zijn diensten. Omdat de 'buitengewone marktomstandigheden' langer aanhouden dan verwacht, rekent Maersk ze nu ook opnieuw door in zijn prognoses. Die krikte de rederij ook eind april al op. Nu gaat Maersk voor 2022 uit van een aangepast bedrijfsresultaat (ebit) van rond de 31 miljard dollar (30,3 miljard euro), tegenover 24 miljard dollar voorheen. Woensdag laat Maersk in de boeken kijken, maar de rederij loste nu al enkele cijfers. De omzet in het tweede kwartaal steeg met zowat de helft tot 21,7 miljard dollar, terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat meer dan verdubbelde tot 8,9 miljard dollar