Bernd Osterloh, de voorzitter van de ondernemingsraad bij Volkswagen, wordt directeur personeelszaken bij dochteronderneming Traton. De 64-jarige Osterloh werkt al 44 jaar bij Volkswagen, waarvan de laatste zestien jaar als OR-voorzitter. Hij werd vaak omschreven als de 'machtigste vakbondsman van Duitsland'.

Bernd Osterloh gaat vanaf 1 mei aan de slag als personeelshoofd van Traton, een dochteronderneming van de Volkswagen Group en een van 's werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. De onderneming is onder meer verantwoordelijk voor de merken MAN en Scania. In 2015 wees Osterloh al een aanbod af om hoofd personeelszaken bij Volkswagen te worden.

'Ik heb de afgelopen weken goed nagedacht, want na al die jaren is deze stap natuurlijk niet gemakkelijk voor mij', aldus Osterloh in een verklaring. Zijn vertrek komt echter niet als een complete verrassing, want de voorbije maanden clashte Osterloh meermaals met VW-topman Herbert Diess. Hij wees in het verleden ook al op het belang van een generatiewissel in de ondernemingsraad.

Osterloh wordt opgevolgd door Daniela Cavallo (46), sinds twee jaar zijn rechterhand in de ondernemingsraad. Zij werkt intussen al 27 jaar voor Volkswagen en zetelt sinds 2002 in de ondernemingsraad.

