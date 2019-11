De Nederlandse verhuurder van machines en gereedschappen Boels Rental neemt zijn Scandinavische branchegenoot Cramo over voor 592 miljoen euro. Boels wil door de overname een leidende speler worden op de Europese markt. De combinatie leidt tot een bedrijf met een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard euro.

Door de samensmelting gaat de nieuwe groep diensten verlenen in zeventien Europese landen, met meer dan 750 depots voor verhuur van machines en apparatuur. Boels is actief in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, terwijl Cramo is vertegenwoordigd in Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa.

Cramo heeft een notering aan de beurs in Helsinki en raadt aandeelhouders aan het bod van Boels te accepteren. Dat bod ligt op 13,25 euro per aandeel in contanten. Na de overname wordt de notering van Cramo geschrapt.

Het in Sittard gevestigde Boels werd in 1977 opgericht en verhuurt bijvoorbeeld graafmachines, hoogwerkers, steigers, heftrucks en elektrisch gereedschap. Ook biedt de onderneming trainingen op het gebied van machines en veiligheid. Er werken 4.200 mensen bij het bedrijf. Cramo heeft ongeveer 2.660 mensen in dienst.