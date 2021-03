De coronacrisis heeft de populariteit van de maaltijdboxen van HelloFresh een boost gegeven. Het Duitse bedrijf leverde het afgelopen jaar meer dan 600 miljoen maaltijdboxen af bij de mensen thuis, gespreid over veertien landen. Vooral de laatste maanden van 2020 was het extra druk, omdat veel restaurants gesloten waren en gezinnen op zoek waren naar alternatieven.

HelloFresh zag zijn omzet in het coronajaar ruimschoots verdubbelen tot bijna 3,8 miljard euro. Daarbij kampte de onderneming op sommige momenten ook nog eens met capaciteitsproblemen door de grote vraag. Het laatste kwartaal van 2020 was voor HelloFresh zijn beste kwartaal ooit met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro en 5,3 miljoen klanten. Tegenover een jaar eerder steeg het aantal klanten met 78 procent.

Daarnaast bestelden die klanten gemiddeld ook iets vaker een maaltijdbox. De gecorrigeerde brutowinst voor aftrek van belastingen, intresten en afschrijvingen (ebitda) kwam voor 2020 uit op ruim 500 miljoen euro. Dat is bijna een vertienvoudiging op een jaar tijd.

HelloFresh verwacht ook dit jaar verder te kunnen groeien. Daarbij houdt het bedrijf rekening met een omzetgroei van 20 tot 25 procent, geholpen ook door de overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Factor75. Die deal werd afgelopen november aangekondigd.

Ook voor België bediende het bedrijf 'meer klanten dan ooit', maar precieze cijfers werden niet bekendgemaakt. HelloFresh levert de maaltijden voor ons land vanuit vijf logistieke hubs, 'wat behalve werkgelegenheid ook zorgt dat we efficiënte en dus duurzamere routes rijden.'

HelloFresh zag zijn omzet in het coronajaar ruimschoots verdubbelen tot bijna 3,8 miljard euro. Daarbij kampte de onderneming op sommige momenten ook nog eens met capaciteitsproblemen door de grote vraag. Het laatste kwartaal van 2020 was voor HelloFresh zijn beste kwartaal ooit met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro en 5,3 miljoen klanten. Tegenover een jaar eerder steeg het aantal klanten met 78 procent.Daarnaast bestelden die klanten gemiddeld ook iets vaker een maaltijdbox. De gecorrigeerde brutowinst voor aftrek van belastingen, intresten en afschrijvingen (ebitda) kwam voor 2020 uit op ruim 500 miljoen euro. Dat is bijna een vertienvoudiging op een jaar tijd.HelloFresh verwacht ook dit jaar verder te kunnen groeien. Daarbij houdt het bedrijf rekening met een omzetgroei van 20 tot 25 procent, geholpen ook door de overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Factor75. Die deal werd afgelopen november aangekondigd.Ook voor België bediende het bedrijf 'meer klanten dan ooit', maar precieze cijfers werden niet bekendgemaakt. HelloFresh levert de maaltijden voor ons land vanuit vijf logistieke hubs, 'wat behalve werkgelegenheid ook zorgt dat we efficiënte en dus duurzamere routes rijden.'