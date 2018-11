Lydian is advocatenkantoor van het jaar

De advocaten van Lydian hebben de titel van advocatenkantoor van het jaar in de wacht gesleept. De winnaar mocht de prijs in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking van de Trends Legal Awards. Het evenement, dat werd georganiseerd op 13 november in Brussel, bekroont de meest performante advocatenkantoren en juridische departementen van het jaar.

Lydian is een Belgisch advocatenkantoor met 120 medewerkers, onder wie 85 advocaten. In zijn bijna twintigjarige bestaan is het kantoor sterk in omvang toegenomen en uitgegroeid tot een referentie op onze markt. "Wij geven de voorkeur aan een interne, organische groei, in combinatie met een aantal externe engagementen", zegt Peter De Ryck, managing partner van Lydian.

De specialist in vennootschapsrecht en fusies en overnames staat al bijna drie jaar aan het hoofd van het kantoor en is van mening dat het een ideale kritische omvang heeft bereikt: "Wij houden ons bezig met alle aspecten van het zakenrecht", zegt Peter De Ryck. In enkele jaren tijd heeft het bedrijf een compleet aanbod ontwikkeld. Het biedt juridische diensten aan in alle domeinen van het recht (vennootschapsrecht, handelsrecht, vastgoed, milieu, sociaal recht, fiscaal recht enzovoort) voor Belgische en buitenlandse bedrijven.

Gunstige tarieven

Het kantoor bekleedt een mooie plaats in de markt van juridisch advies aan grote bedrijven, grote kmo's en filialen van internationale groepen met activiteiten in België. Dankzij een agressiever prijsbeleid dan zijn internationale concurrenten - Lydian geeft aan 30 tot 40 procent goedkoper te zijn in bepaalde dossiers -, ziet het kantoor zich meer en meer als uitdager in het segment van meer gespecialiseerde diensten voor grote bedrijven. "Wij winnen veel dossiers dankzij de flexibiliteit in onze tarieven en onze Angelsaksische aanpak", verzekert Peter De Ryck.

Lydian waakt erover zijn tarieven onder controle te houden. "In de afgelopen negen jaar hebben we onze uurtarieven slechts één keer verhoogd en slechts met enkele procenten", onderstreept Peter De Ryck. Een slimme reflex op een juridische markt waar de druk op de prijzen jaar na jaar toeneemt. "Het zijn vaak de inkoopafdelingen van grote bedrijven en niet de juridische departementen die de advocatenkantoren kiezen. Voor hen is de prijs zeer belangrijk. We moeten concurrentieel zijn", zegt Patrick Della Faille, advocaat-vennoot Corporate & Finance bij Lydian.

Temeer omdat er nieuwe concurrenten op het juridische toneel verschijnen. Naast internationale bedrijven en Belgische full service-kantoren worden er ook meer en meer ambitieuze nichekantoren opgericht. Met een vaak zeer concurrentieel kwaliteitsaanbod slagen zij erin marktaandeel af te snoepen.

Partnernetwerk

Om een hoog niveau van diensten te kunnen aanbieden aan cliënten die vaak buiten België gevestigd zijn, is Lydian partnerships aangegaan met buitenlandse kantoren. Het kantoor behandelt vaak Belgische aspecten van dossiers, die het doorgestuurd krijgt van buitenlandse kantoren (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje enzovoort).

Voor 2018 verwacht Lydian 19 miljoen euro aan inkomsten te genereren en zijn continue groei voort te zetten na de eerdere recordjaren 2017 (18,5 miljoen), 2016 (17,7 miljoen) en 2015 (16,9 miljoen). Het bedrijf heeft in het afgelopen jaar tal van belangrijke dossiers behandeld. Na een mooi partnership met een beroemde producent van sportuitrusting (die zijn naam liever niet geeft), is Lydian een langetermijnsamenwerking aangegaan met UPS. Het advocatenkantoor staat de logistiekreus bij in alle zaken met betrekking tot het arbeidsrecht in België. Lydian verdedigt ook organisaties zoals Accent, Total, De Lijn, de MIVB of de verzekeringsmaatschappij Allianz.

Aandacht voor legaltechs

Het kantoor bereidt zich voor op de doorbraak van nieuwe juridische technologieën. De nieuwe tools, die worden ontwikkeld door zogenaamde legaltechs, start-ups die een revolutie veroorzaken op de juridische markt, beloven een deel van het werk van advocaten te automatiseren. Lydian heeft een comité van experts samengesteld met als doel de ontwikkelingen in dat segment op te volgen om op het juiste moment te kunnen investeren. "Wij beschikken niet over de middelen van bedrijven uit de Magic Circle (Londense advocatenkantoren zoals Linklaters, en Allen & Overy, nvdr). We moeten dus voorzichtig zijn dat we niet te veel geld steken in onzekere projecten. Maar wij volgen de ontwikkelingen op de voet omdat de tools voor gegevensanalyse almaar verbeteren en binnenkort een grote impact kunnen hebben op onze praktijken", geeft Peter De Ryck aan.

Lydian telt twaalf vennoten die sterk vergroeid zijn met het bedrijf: "In de afgelopen zes jaar heeft niemand het kantoor verlaten", aldus een tevreden Peter De Ryck. "Dat bewijst dat het oprichten van een op Angelsaksische leest geschoeid onafhankelijk Belgisch kantoor een goede keuze was."