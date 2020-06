Bentley, de Britse fabrikant van luxewagens en dochterbedrijf van Volkswagen, wil duizend banen schrappen. Dat is ongeveer een kwart van het personeelsbestand.

De activiteiten van Bentley zijn door de coronapandemie sterk gedaald. Daarom wil het bedrijf meer dan duizend van de zowat vierduizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk laten gaan. De autobouwer wil gebruikmaken van vrijwillig vertrek, maar zegt naakte ontslagen niet te kunnen uitsluiten.

De voorbije dagen zijn in de autosector ook door andere bedrijven al zware ingrepen aangekondigd. Zo maakte D'Ieteren, de invoerder van de VW-merken in België, deze week bekend tot 211 banen te willen schrappen. Ook automerken Renault en Aston Martin kondigden banenverlies aan.

