Volgende week stelt Lumiares, een incubatiefonds voor medische software, zich aan de wereld voor. Het wil 20 tot 50 miljoen euro ophalen.

Volgende week krijgt Vlaanderen er een gespecialiseerd incubatiefonds bij: Lumiares wil investeren in start-ups die actief zijn in digitale gezondheidszorg, kortweg healthtech. Dat segment heeft potentieel. Volgens KPMG groeit de markt met 27 procent per jaar. Het fonds hoopt tussen 20 en 50 miljoen euro op te halen bij private investeerders, familieholdings en institutionele investeerders.

"We willen investeren in makers van medische software. Op biotech of medische hardware mikken we niet", zegt co-oprichter Filip Vandamme, die in het verleden managing partner bij Volta Ventures was. De andere oprichters zijn Gregor Strobbe, de CEO van Clouds of Care, radiotherapeut-oncoloog Jean-Briac Prévost en Jurgen Van Broeck, die ervaring in de biofarmawereld heeft.

Lumiares wil investeren in digitale toepassingen die een klinische meerwaarde bieden of de kosten in de ziekteverzekering drukken. "Het gezondheidszorgsysteem staat onder druk", zegt Vandamme. "Technologische toepassingen kunnen leiden tot meer kostenefficiëntie. Er is een massa medische data die ondergebruikt blijft."

Vroeg investeren

Het is het juiste moment om zo'n fonds te starten. De investeringen in digitale gezondheidstoepassingen met Europees durfkapitaal zijn in 2021 gestegen met 58 procent. Bovendien staan de budgetten van de gezondheidszorg onder druk, waardoor er nood is aan vroegere diagnoses en een goedkopere opvolging. Vandamme: "Lumiares onderscheidt zich door zich te richten op het prille begin van de start-ups. Wij gaan proactief op zoek naar kansen en contacteren onderzoekers met voorstellen om hun research in een start-up te gieten. Er zijn veel onderzoeksresultaten die op het schap stof liggen te vergaren."

Door vroeg te investeren en de marktlancering te versnellen, wil het fonds de potentiële meerwaarde bij een exit vergroten. Per start-up plant Lumiares een initiële investering van rond 300.000 euro en in een volgende financieringsronde nog eens 500.000. "Dat is het scenario als ons fonds 20 miljoen euro verzamelt. Is dat bedrag hoger, dan zullen we onze start-ups langer in hun kapitaalbehoefte volgen. Dat is belangrijker dan meer dossiers te doen."

Vandamme wijst erop dat healthtech minder risicovol is dan de klassieke biotech. "Software is minder kapitaalintensief en meer schaalbaar. De kosten van dossiers die falen, lopen minder hoog op. We houden er rekening mee dat ongeveer de helft van onze investeringen faalt, een drietal succesvol is en de rest middelmatig scoort."

Netwerk van experts

Lumiares vertrekt van zijn eigen vierkoppige investeringsteam, maar gaat ook inzetten op een extern netwerk van experts. Ook voor het testen is de toegang tot zo'n netwerk van belang. "In digitale gezondheid is een van de grote struikelblokken dat je een toepassing moet laten valideren en certificeren via klinische studies", zegt Vandamme. "In dat opzicht is een netwerk van specialisten cruciaal."

Het incubatiefonds heeft een geplande looptijd van tien jaar. De inkomsten uit exits worden uitgekeerd en zo wordt het fonds geleidelijk afgebouwd. "Het maakt dat we selectief moeten zijn", zegt Vandamme. "We beperken ons daarom niet tot investeringskansen in België. Een van onze eerste dossiers vertrekt van de research van een Griekse onderzoeker."

