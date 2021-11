De Luikse bewakingsfirma Protection Unit krijgt een nieuwe CEO voor België en Luxemburg. Het gaat om Nicolas De Angelis, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht. De Angelis werkte de voorbije jaren als financieel directeur voor Protection Unit.

Oprichter van dat bedrijf, dat intussen is uitgegroeid tot de nummer drie in de sector na G4S en Securitas, is Samuel di Giovanni. Die werd eerder dit jaar aangeklaagd voor handel met voorkennis met Mithra-aandelen, het bedrijf in handen van mede-Luikenaar François Fornieri.

Di Giovanni werd korte tijd opgepakt, maar is sindsdien vrij onder voorwaarden. De raad van bestuur van Protection Unit bevestigde nadien het vertrouwen in de oprichter. In de toekomst zal Di Giovanni zich wijden aan de internationale ontwikkeling van de groep, en meer bepaald de Franse markt, luidt het dinsdag.

De nieuwe CEO moet de groei van Protection Unit begeleiden. Het bedrijf telt nu al 1.600 werknemers en 1.000 klanten en kondigde recentelijk aan nog eens 300 mensen te willen aanwerven. De bewakingsfirma staat vooral sterk in Wallonië, met klanten als de luchthavens van Luik en Charleroi, de GP Formule 1 van Spa of voetbalclubs Standard Luik en RSC Anderlecht. Protection Unit wil ook zijn positie in Vlaanderen versterken.

