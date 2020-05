De beursgenoteerde luierproducent Ontex bouwt een productielijn voor chirurgische mondmaskers in zijn fabriek in Eeklo. De nieuwe lijn kan tot 80 miljoen mondmaskers per jaar produceren en moet tegen september operationeel zijn.

De luierproducent Ontex wil tegen september 2020 starten met de productie van chirurgische mondmaskers in zijn fabriek in Eeklo. De beursgenoteerde groep investeert in een nieuwe productielijn met een capaciteit van ongeveer 80 miljoen chirurgische mondmaskers (type IIR) per jaar. "Met die productie willen we zorgverleners en andere essentiële werknemers ondersteunen", zegt Annick De Poorter, vicepresident voor onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit en duurzaamheid bij Ontex. "De productie is ook bedoeld voor onze eigen medewerkers wereldwijd", stelt De Poorter.

Fabriek van de toekomst

Hoeveel Ontex precies in het mondmaskerproject investeert, wil het bedrijf niet kwijt. De gespecialiseerde machines zijn besteld bij een Europese machinebouwer en het personeel wordt opgeleid om zich te laten certificeren voor de productie. "We hebben voor de fabriek in Eeklo gekozen wegens de beschikbare ruimte en de vlotte toegang tot de grondstoffen", zegt Annick De Poorter, een burgerlijk ingenieur gespecialiseerd in textiel. In de fabriek in het Oost-Vlaamse Eeklo produceren de 500 medewerkers voornamelijk dameshygiëneproducten, luierbroekjes voor baby's en incontinentiemateriaal.

"Onze vestiging in Eeklo is een sterk geautomatiseerde fabriek. Vorig jaar werd ze nog uitgeroepen tot Factory of the Future", weet De Poorter. De komst van de nieuwe productielijn voor chirurgische mondmaskers zorgt voor een tiental extra banen in de fabriek. "Het grootste deel van de voorbereiding wordt opgevangen door ons huidige team. We starten de testfase in de zomermaanden en willen tegen september volledig operationeel zijn", verwacht de topvrouw.

Zonder subsidies

Het beursgenoteerde Ontex heeft niet meteen plannen om ook in andere landen mondmaskers te produceren. "In eerste instantie is dit een project voor de fabriek in Eeklo, maar zeg nooit nooit", zegt Annick De Poorter. Ze ziet dit eerder als een dienstverlening om de zorggemeenschap te ondersteunen, dan een nieuwe business met groeipotentieel. Ontex benadrukt dat de mondmaskerproductie een eigen initiatief is en dat de onderneming geen overheidssubsidies ontvangt om de productielijn op te starten. "We waren in contact met de overheid maar we hebben geen concrete overeenkomst gesloten. De mondmaskers zullen verkocht worden tegen een competitieve prijs die rekening houdt met de lokale productiekosten", duidt De Poorter.

De luierproducent is naar eigen zeggen "niet over één nacht ijs gegaan" om de productie van chirurgische mondmaskers hier op te starten. Bij de uitbraak van de coronapandemie in België kreeg het bedrijf al vragen over de productie van mondmaskers. "We hebben eerst bestudeerd of dat kon op onze bestaande machines. Dat bleek niet haalbaar. Vandaar dat we overgaan tot de aankoop van machines. We hebben dit project heel serieus genomen. Daar komt heel wat bij kijken en dat neemt tijd", zegt Annick De Poorter. "Onze eerste prioriteit was onze eigen mensen veilig te laten produceren gezien de grote vraag naar onze producten."

