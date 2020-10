Ontex, de Belgische fabrikant van luiers, maandverbanden en sinds kort ook mondmaskers, herschikt zijn raad van bestuur. Dat kondigt het beursgenoteerde bedrijf maandag aan. Enkele maanden geleden werd bij Ontex ook al de CEO vervangen, volgens De Tijd onder druk van activistische beleggers. Het aandeel van Ontex koerste maandagmiddag ruim 4 procent hoger.

Bestuurder Gunnar Johansson, die ook voorzitter was van het remuneratie- en benoemingscomité, vertrekt bij Ontex. Zijn voorzitterschap van het remuneratiecomité wordt overgenomen door onafhankelijk bestuurder Esther Berrozpe.

De raad van bestuur stelt Frederic Larmuseau voor als nieuwe, onafhankelijk bestuurder. Larmuseau was tot voor kort CEO van koffieproducent Jacobs Douwe Egberts. 'Hij beschikt dus over een uitgebreide internationale ervaring in de sector van consumptiegoederen', staat in het persbericht.

Daarnaast beslist de raad van bestuur van Ontex om een strategisch comité op te richten. 'Dit comité heeft als taak om de raad van bestuur te adviseren over de strategie van de onderneming op middellange en lange termijn en toezicht te houden op de gedisciplineerde uitvoering van de lopende strategische projecten', klinkt het. Het zal worden geleid door Ontex-voorzitter Hans Van Bylen.

Bestuurder Gunnar Johansson, die ook voorzitter was van het remuneratie- en benoemingscomité, vertrekt bij Ontex. Zijn voorzitterschap van het remuneratiecomité wordt overgenomen door onafhankelijk bestuurder Esther Berrozpe. De raad van bestuur stelt Frederic Larmuseau voor als nieuwe, onafhankelijk bestuurder. Larmuseau was tot voor kort CEO van koffieproducent Jacobs Douwe Egberts. 'Hij beschikt dus over een uitgebreide internationale ervaring in de sector van consumptiegoederen', staat in het persbericht. Daarnaast beslist de raad van bestuur van Ontex om een strategisch comité op te richten. 'Dit comité heeft als taak om de raad van bestuur te adviseren over de strategie van de onderneming op middellange en lange termijn en toezicht te houden op de gedisciplineerde uitvoering van de lopende strategische projecten', klinkt het. Het zal worden geleid door Ontex-voorzitter Hans Van Bylen.