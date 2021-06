De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, tevens de eigenaar van Brussels Airlines, wil haar eigen vermogen versterken.

Net zoals de hele sector is Lufthansa midscheeps geraakt door de coronapandemie. De groep bleef vorig jaar enkel dankzij overheidssteun overeind.

Hoeveel bijkomend kapitaal zoekt Lufthansa? Tijdens de algemene vergadering van begin mei zetten de aandeelhouders het licht op groen voor twee operaties. Op de privémarkt kan tot 1,5 miljard euro worden opgehaald. Overheidsleningen kunnen eventueel in eigen vermogen worden omgezet, tot een bedrag van 5,5 miljard euro. De financiële-informatieverschaffer Bloomberg gewaagde midden mei van een kapitaalverhoging met 3 miljard euro.

En volgens het Duitse weekblad Der Spiegel kan dat in Duitsland zelfs een rol spelen tijdens de federale verkiezingsstrijd van deze zomer. De SPD zou voorstander zijn van een verdere deelneming door de overheid. De christendemocraten laten de kapitaalronde liever over aan de markt.

Het vooruitzicht van een bijkomend overheidsbelang zou privéspelers kunnen afschrikken. In een reactie meldt Martin Leutke, de woordvoerder van Lufthansa, dat er nog niets is beslist.

Net zoals de hele sector is Lufthansa midscheeps geraakt door de coronapandemie. De groep bleef vorig jaar enkel dankzij overheidssteun overeind. Hoeveel bijkomend kapitaal zoekt Lufthansa? Tijdens de algemene vergadering van begin mei zetten de aandeelhouders het licht op groen voor twee operaties. Op de privémarkt kan tot 1,5 miljard euro worden opgehaald. Overheidsleningen kunnen eventueel in eigen vermogen worden omgezet, tot een bedrag van 5,5 miljard euro. De financiële-informatieverschaffer Bloomberg gewaagde midden mei van een kapitaalverhoging met 3 miljard euro. En volgens het Duitse weekblad Der Spiegel kan dat in Duitsland zelfs een rol spelen tijdens de federale verkiezingsstrijd van deze zomer. De SPD zou voorstander zijn van een verdere deelneming door de overheid. De christendemocraten laten de kapitaalronde liever over aan de markt. Het vooruitzicht van een bijkomend overheidsbelang zou privéspelers kunnen afschrikken. In een reactie meldt Martin Leutke, de woordvoerder van Lufthansa, dat er nog niets is beslist.