De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zal als gevolg van de coronacrisis tegen het einde van dit jaar 29.000 banen schrappen. Dat heeft een woordvoerder van het luchtvaartbedrijf zondag bevestigd.

In het buitenland verdwijnen dit jaar zo'n 20.000 banen. In Duitsland worden tot in 2021 nog eens 10.000 banen geschrapt. De luchtvaartmaatschappij, die door de staat van een faillissement moest worden gered, plant om het totale aantal werknemers te verminderen tot 100.000 door ontslagen, maar ook door vrijwillig vertrek en deeltijdcontracten. Sommige werknemers zullen ook een lager loon moeten accepteren om bij te dragen aan besparingen.

Zwaar getroffen

De luchtvaartmaatschappij is zwaar getroffen door de coronapandemie als gevolg van een drastische vermindering van de vraag naar vluchten, en heeft nu te veel boordpersoneel. Op het einde van het derde kwartaal boekte Lufthansa een verlies van 5,6 miljard euro. Ondertussen is de vraag naar vluchten door de eindejaarsvakantie toegenomen, vooral voor de Canarische eilanden, Kaapstad in Zuid-Afrika en Cancun in Mexico.

In het buitenland verdwijnen dit jaar zo'n 20.000 banen. In Duitsland worden tot in 2021 nog eens 10.000 banen geschrapt. De luchtvaartmaatschappij, die door de staat van een faillissement moest worden gered, plant om het totale aantal werknemers te verminderen tot 100.000 door ontslagen, maar ook door vrijwillig vertrek en deeltijdcontracten. Sommige werknemers zullen ook een lager loon moeten accepteren om bij te dragen aan besparingen.De luchtvaartmaatschappij is zwaar getroffen door de coronapandemie als gevolg van een drastische vermindering van de vraag naar vluchten, en heeft nu te veel boordpersoneel. Op het einde van het derde kwartaal boekte Lufthansa een verlies van 5,6 miljard euro. Ondertussen is de vraag naar vluchten door de eindejaarsvakantie toegenomen, vooral voor de Canarische eilanden, Kaapstad in Zuid-Afrika en Cancun in Mexico.