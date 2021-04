Lufthansa zoekt tot 1,5 miljard euro op de kapitaalmarkt. Dat verse geld kan worden omgezet in nieuwe aandelen. Dankzij die operatie hoopt de Duitse moeder van Brussels Airlines zo weinig mogelijk gebruik te moeten maken van haar staatssteun.

De Duitse luchtvaartmaatschappij kreunt nog altijd onder de coronacrisis. Vorig jaar vloog Lufthansa ruim 6,7 miljard euro in het rood. Ze sprokkelde in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 9 miljard euro staatssteun bijeen.Ook in 2021 zou Lufthansa verlies lijden. Pas als de groep de helft van haar vliegcapaciteit kan inzetten, verbrandt ze geen cash meer. De Duitse eigenaar van Brussels Airlines hoopt dit jaar 40 tot 50 procent te halen. Vooral vanaf de zomer zou de boel weer moeten draaien. Dat was de verwachting begin maart, bij de bekendmaking van de jaarcijfers van 2020.Duitsland leverde het gros van de 9 miljard euro staatssteun. Maar ook de Belgische overheid stak 290 miljoen euro in Brussels Airlines. Die cijfers komen met een grote kanttekening. Het gaat om een totaalbedrag, dat Lufthansa eventueel kan opnemen. Het gaat vooral om leningen met staatswaarborg. Vorig jaar, in volle pandemie, had een luchtvaartmaatschappij wellicht onmogelijk financiering kunnen vinden op de private kapitaalmarkt. Eind vorig jaar had Lufthansa maar 3,3 miljard van de 9 miljard euro effectief gebruikt. Lufthansa benadrukte in zijn jongste jaarverslag "dat het zo snel mogelijk zijn schulden wil herfinancieren, zodat het de staatssteun kan terugbetalen".Het Belgische bedrag van 290 miljoen bestaat bijvoorbeeld voor 3 miljoen euro eigen vermogen. Dat geld pompte de overheid in SN Airholding, de holding boven de werkmaatschappij Brussels Airlines. Van de lening is 190 miljoen opgenomen. Vorig jaar betaalde Lufthansa 8 miljoen euro rente voor de lening.Het valt vooral op dat Lufthansa zijn Duitse overheidsleningen zo snel mogelijk wil terugbetalen. Sinds de tweede helft van vorig jaar kon Lufthansa al weer 3,6 miljard euro geld ophalen via de private kapitaalmarkten. Dat gebeurde bovendien tegen relatief lage rentevoeten. Daarmee betaalde het al een eerste lening van de Duitse staat, van 1 miljard euro, terug. Een ruim deel van de met staatswaarborg geleende bedragen komt nu van België, Oostenrijk en Zwitserland.Uit de oproeping voor de algemene aandeelhoudersvergadering van dinsdag 4 mei blijkt dat Lufthansa nog eens tot 1,5 miljard euro aan private middelen wil ophalen. Die bijkomende middelen zouden ook kunnen worden omgezet in nieuwe aandelen, maximaal een tiende nieuwe aandelen (of bijna 60 miljoen nieuwe). Lufthansa meldt dat die operatie interessanter is voor de kredietwaardigheid van de onderneming. Schuldbewijzen die omzetbaar zijn in eigen vermogen, kunnen meetellen als bijna eigen vermogen. Ze staan dus niet als schulden op de balans.Waarom wil Lufthansa zo snel af van de staatsleningen? De rente loopt steil op: van 4 procent vorig en dit jaar tot 9,5 procent in 2027. Die hoge rente was een eis van de Europese Commissie, die staatssteun een vorm van concurrentieverstoring vindt. Wie geld leent, moet daar dan ook een fiks bedrag voor betalen. Bovendien mag Lufthansa geen dividenden meer uitkeren zolang de overheidssteun niet is terugbetaald. Dat is geen goede zaak voor de beleggers van de beursgenoteerde onderneming. En het management moet afzien van bonussen, zolang de overheidssteun geldt.Nog een agendapunt voor de algemene vergadering wordt de machtiging tot eventuele omzetting van 5,5 miljard euro van het overheidsgeld in aandelen. Dat zou de uitgifte van 2,15 miljard nieuwe aandelen betekenen, bijna vier keer meer dan vandaag. Dat zou een enorme verwatering betekenen voor de bestaande aandeelhouders, en de overheden zouden de controlerende aandeelhouder worden.Lufthansa benadrukt dat het om een louter "technische kwestie" gaat, die ze ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorlegt. Van die 5,5 miljard euro is nog geen eurocent opgevraagd. Maar de machtiging voor de omzetting in aandelen geldt tot in 2026.