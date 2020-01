De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft de vluchten naar de Iraanse hoofdstad Teheran voorlopig opgeschort.

Zeker tot en met 20 januari zullen er geen vliegtuigen van Lufthansa of haar dochtermaatschappijen meer naar Teheran vliegen. Donderdag maakte een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij onderweg al rechtsomkeer.

Als reden voor de opschorting verwijst Lufthansa naar 'de onzekere veiligheidssituatie voor het luchtruim rond de luchthaven van Teheran'.

Ook Lufthansa-dochter Austrian Airlines is normaal op Teheran actief, maar ook die vluchten gaan voorlopig dus niet meer door. Brussels Airlines, nog een Lufthansa-filiaal, vliegt niet naar de Iraanse hoofdstad.

Verscheidene andere Europese maatschappijen, zoals Air France en British Airways, stopten in 2018 al met vluchten op Teheran, nadat de Verenigde Staten opnieuw sancties hadden ingevoerd tegen Iran.

Woensdag stortte in Iran een Oekraïense Boeing met 176 inzittenden neer. Volgens sommige bronnen werd het toestel mogelijk getroffen door een raket, maar Iran ontkent dat.

