De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft zijn winstverwachtingen voor dit jaar neerwaarts bijgesteld. Door de grote concurrentie van prijsvechters in Europa zakken de ticketprijzen.

Het luchtvaartconcern, waartoe ook BrusselsAirlines behoort, verwacht voor dit jaar een operationele winst van 2 à 2,4 miljard euro. Eerder ging de grootste luchtvaartgroep van Europa nog uit van een operationele winst van 2,4 à 3 miljard euro. In het recordjaar 2017 boekte Lufthansa nog een operationele winst van 3 miljard euro. In 2018 was dat nog 2,8 miljard euro.

De langeafstandsactiviteiten van de luchtvaartmaatschappij presteren goed, maar dat compenseert onvoldoende de druk op de Europese korteafstandsvluchten. Daar heeft het concern veel concurrentie van lagekostenmaatschappijen.

Bij dochter Eurowings, waar ook BrusselsAirlines in is ondergebracht, wordt dit jaar dan ook minder omzet verwacht. Operationeel zou Eurowings in het rood blijven vliegen. Het management van Eurowings zal binnenkort met 'nieuwe maatregelen' komen, aangezien de stroomlijning van de kostenbasis bij Eurowings trager gaat dan verwacht.

Beleggers duwden het Lufthansa-aandeel maandagmorgen meteen 11 procent lager. Omstreeks 15 uur noteert het aandeel op de beurs van Frankrijk 11,22 procent in de min tot 15,71 euro.