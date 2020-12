Carsten Spohr, de topman van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa, dreigt opnieuw met afdankingen bij de piloten van de maatschappij in het voorjaar. Er zouden duizend pilotenjobs op het spel staan, als het niet tot een akkoord komt over besparingen met de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC).

'Zonder overeenkomst kan het voor het eerst in de geschiedenis van onze onderneming zo ver komen dat we in het tweede kwartaal afscheid moeten nemen van 500 gezagvoerders en 500 copiloten', aldus Spohr in het Duitse magazine Wirtschaftswoche.

Spohr ziet niet in waarom er geen akkoord zou kunnen komen over bijvoorbeeld deeltijds werken de komende jaren, zodat er geen ontslagen moeten vallen. 'Het gaat uitgerekend om de werknemers met de hoogste lonen', zegt hij.

De maatschappij sloot eerder al akkoorden met de vakbonden voor het cabinepersoneel. Met de pilotenvakbond werd tot nu toe alleen nog maar een besparingsovereenkomst gesloten voor dit jaar. De vakbond stelt voor dat akkoord met zes maanden te verlengen.

Spohr verwacht dat Lufthansa in 2021 gemiddeld ongeveer 50 procent van de normale capaciteit zal aanbieden. In het begin van het jaar zal dat nog beduidend minder zijn, maar tegen de zomer en in het najaar hoopt hij te kunnen evolueren naar 70 procent. Volgens de Lufthansa-topman is er nu al een forse toename in het aantal boekingen voor komende zomer, door de verwachting dat mensen door de komst van coronavaccins weer snel terug kunnen naar het normale leven.

