De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa - moederbedrijf van Brussels Airlines - heeft door het ineenstorten van het vliegverkeer als gevolg van de coronapandemie een nog groter miljardenverlies geboekt tijdens de zomer dan verwacht.

Zoals Lufthansa eind oktober al bekendmaakte bedroeg het verlies voor interest en belastingen (aangepaste ebit) in het derde kwartaal 1,26 miljard euro. Afschrijvingen voor vliegtuigen die buiten gebruik werden genomen en financiële transacties om de maatschappij af te dekken tegen stijgende brandstrofprijzen, duwden het nettoresultaat dieper onder de nul. Het tekort onder de streep komt nu uit op 1,97 miljard euro, blijkt nu. Analisten waren uitgegaan van een nettoverlies van 1,6 miljard euro.

Door de toename van het aantal besmettingen wereldwijd en bijbehorende restricites opgelegd door overheden zullen alle maatschappijen binnen de groep hun aanbod tijdens de winter weer terugschroeven tot maximaal 25 procent van de capaciteit van vorig jaar. Lufthansa wil het operationele cashverlies beperken tot 350 miljoen euro per maand in het vierde kwartaal. Tijdens het afgelopen kwartaal ging het om maandelijks gemiddeld 200 miljoen euro.

Volgens de directie blijft Lufthansa op koers voor een positieve operationele kasstroom in de loop van volgend jaar. Daarvoor moet de pandemie wel zo evolueren dat de luchtvaartmaatschappijen hun aanbod weer kunnen opkrikken tot 50 procent van het precrisisniveau.

Lufthansa beschikt overigens nog over een sterke cashpositie - 10,1 miljard euro eind september - als gevolg van de staatssteun van verschillende Europese landen voor Lufthansa. Ook in België kwam de federale overheid met een lening van 290 miljoen euro over de brug voor Brussels Airlines.

