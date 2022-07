De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt tot eind augustus nog eens 2.000 vluchten van en naar de luchthavens van Frankfurt en München. Dat heeft een woordvoerder van de maatschappij woensdag gezegd.

Het is de derde golf van annuleringen die Lufthansa aankondigt. Eerder waren al eens 3.000 vluchten geschrapt in juli en augustus, en dan nog eens 770 voor de week tot 14 juli. De schrappingen zijn het gevolg van een tekort aan personeel - zowel in eigen huis als bij dienstverleners op de luchthaven.

De nieuwe annuleringen hebben vooral betrekking op de ochtend- en de avondspits, de momenten waarop de afhandelaars op de luchthavens overbelast zijn en de bagagebehandeling vertraging dreigt op te lopen. Vooral korte vluchten, binnen Duitsland of naar buurlanden, waarvoor er voldoende alternatieven zijn, worden geschrapt, aldus de woordvoerder.

Ook andere maatschappijen van de Lufthansa-groep, zoals Swiss Air Lines en Eurowings, schrapten al in hun zomerse aanbod. Ook Brussels Airlines deed dat. Zij schrapte bijna 700 vluchten in juli en augustus, al gebeurde dat volgens de directie om tegemoet te komen aan de vraag van piloten en cabinepersoneel om de werkdruk te verlagen.

Veel luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa, die tijdens de coronacrisis vaak werknemers lieten vertrekken, hebben moeite om snel genoeg nieuwe mensen te vinden nu het vliegverkeer herstelt.

