Bij SN Airholding, de holding boven de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, werd het maatschappelijk kapitaal met een forse 350 miljoen euro verhoogd. De enige aandeelhouder, het Duitse Lufthansa, injecteerde het geld. Via de kapitaalverhoging werden leningen van de Belgische staat terugbetaald.

De kapitaalverhoging met 350 miljoen euro gebeurde op 15 december. De nv SN Airholding zag haar maatschappelijk kapitaal klimmen van 220 miljoen euro naar 570 miljoen euro. Bij de volle dochter nv Brussels Airlines injecteerde de holding op dezelfde dag 300 miljoen euro in geld. Bij Brussels Airlines blijft het eigen vermogen waarschijnlijk wel negatief, want einde 2021 bedroeg dat minus 390 miljoen euro (zie balans hieronder).

De kapitaalverhoging met 350 miljoen euro gebeurde op 15 december. De nv SN Airholding zag haar maatschappelijk kapitaal klimmen van 220 miljoen euro naar 570 miljoen euro. Bij de volle dochter nv Brussels Airlines injecteerde de holding op dezelfde dag 300 miljoen euro in geld. Bij Brussels Airlines blijft het eigen vermogen waarschijnlijk wel negatief, want einde 2021 bedroeg dat minus 390 miljoen euro (zie balans hieronder).Het geld kom van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, de eigenaar van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Met de kapitaalverhoging worden vervroegd Belgische overheidsleningen terugbetaald. In september 2020, in volle coronacrisis, bereikten Lufthansa en de Belgische overheid een akkoord over de redding van Brussels Airlines. De onderneming kreunde onder de pandemie. Na wekenlange moeizame onderhandelingen met de federale regering kwam witte rook. Lufthansa verhoogde het maatschappelijk kapitaal van Brussels Airlines toen met 170 miljoen euro. De Belgische staat gaf op haar beurt een lening voor 287,1 miljoen euro. Dat geld kwam er via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Die overheidsinstelling beheert belangen in bedrijven voor de federale staat, zoals bpost, de luchthavenuitbater Brussels Airport Company, of het belang in BNP ParibasFortis. FPIM injecteerde bij die operatie in september 2020 ook nog eens bijkomend 2,9 miljoen euro in het eigen vermogen van SN Airholding, via zogenaamde winstbewijzen.Die 287,1 miljoen euro was einde 2021 alweer opgesoupeerd, door de aanhoudend zware verliezen bij Brussels Airlines. Maar in 2022 klaarde de hemel stelselmatig op. Eind oktober vorig jaar maakte Lufthansa bekend dat het de overheidslening vervroegd zou terugbetalen (de initiële vervaltermijn was 2026). De kapitaalverhoging van half december bij SN Airholding maakte cash vrij voor de terugbetaling. Meer nog. Lufthansa maakt via het verse geld komaf met nog meer overheidsschulden. Een oudere lening van 50 miljoen euro van de FPIM werd ook terugbetaald. En ook de 2,9 miljoen euro (de winstbewijzen van het eigen vermogen) vloeiden terug naar de overheid.Met Lufthansa, Brussels Airlines en de hele luchtvaart gaat het dus weer beter, na twee gitzwarte coronajaren (zie balans). In de eerste negen maanden van vorig jaar werd weliswaar nog verlies geboekt, maar het voorbije derde kwartaal (de zomer) was zeer goed voor Brussels Airlines, met een bedrijfswinst van 52 miljoen euro. Ook het aantal werknemers groeide in 2022 opnieuw. En in december maakte Brussels Airlines bekend dat het nog eens 200 mensen wil aanwerven, na een afslanking de voorbije jaren. Deze zomer zou de vloot bestaan uit 45 vliegtuigen. Zaventem en Brussels Airlines zijn in het wereldwijde netwerk van Lufthansa cruciaal voor vluchten naar Afrika. Afrika en het Midden-Oosten betekenden ruim 11 procent van de omzet in 2021 bij Brussels Airlines. Maar daar bovenop is er uiteraard de omzet van passagiers die worden aangevoerd vanuit Europa en andere continenten, en die doorvliegen naar Afrika.