De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa bereidt zijn klanten voor op hogere ticketprijzen. Dat heeft te maken met stijgende externe kosten, zo heeft financieel directeur Remco Steenbergen donderdag gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten van de groep.

De CFO wees erop dat de tarieven van de luchtverkeersleiding en van luchthavens beduidend aan het stijgen zijn. Daarnaast zijn er de hoge olieprijzen. 'De groep verwacht wel beter bestand te zijn tegen deze kosteninflatie dan de concurrenten', klonk het, onder meer omdat Lufthansa zich naar eigen zeggen al vroeg heeft ingedekt tegen hogere brandstofprijzen.

De top van Lufthansa-dochter Brussels Airlines ging tijdens een eigen persconferentie over de jaarcijfers donderdag niet in op vragen over eventuele prijsverhogingen.

De volledige Lufthansa-groep leed in 2021 een nettoverlies van 2,2 miljard euro. Dat was een hele verbetering tegenover het eerste coronajaar, 2020, toen er een recordverlies was van 6,7 miljard euro.

De passagiersmaatschappijen (Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines en Eurowings) vervoerden 47 miljoen passagiers (+29 procent) en konden hun verlies verminderen ten opzichte van 2020. Voorts boekte vrachtafdeling Lufthansa Cargo een recordwinst en waren het onderhoudsbedrijf Lufthansa Technik en cateraar LSG operationeel weer winstgevend.

