De coronapandemie heeft de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa opgezadeld met een recordverlies van 6,7 miljard euro in 2020. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het concern. Dochterbedrijf Brussels Airlines belandde 332 miljoen euro in het rood.

Een jaar eerder boekten de Duitsers nog een winst van 1,2 miljard euro. Lufthansa zag de omzet 63 procent dalen tot 13,6 miljard euro.

Ook dochter Brussels Airlines vloog zwaar in de rode cijfers. Na een (ebit-)verlies van 32 miljoen euro in 2019 zag de Belgische luchtvaartmaatschappij het verlies voor interesten en belastingen uitdiepen tot 332 miljoen euro. Brussels Airlines zag de omzet 72 procent krimpen tot 414 miljoen euro.

'Het meest uitdagende jaar in de geschiedenis van ons bedrijf', noemt Lufthansa-CEO Carsten Spohr het voorbije coronajaar. Reisbeperkingen en quarantainemaatregelen wereldwijd zorgden er voor dat er amper vraag was naar luchtverkeer. Lufthansa opereerde maar aan 31 procent van de capaciteit van het jaar daarvoor.

