Luc Vandenbulcke, CEO van DEME, de Belgische wereldleider in maritieme werken, is de vierde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

De mens

Water loopt als een blauwe draad door de carrière van Luc Vandenbulcke. Eerst als drijvende kracht achter GeoSea, het dochterbedrijf van DEME dat is uitgegroeid tot de martktleider in offshore windparken, en sinds 2019 als de CEO van DEME, de Belgische wereldleider in maritieme werken.

"Ik wilde eigenlijk bio-ingenieur worden", zegt Luc Vandenbulcke (52). "Mijn moeder waarschuwde me echter dat ik in een laboratorium zou terechtkomen. Zou ik niet beter voor burgerlijk ingenieur kiezen? Zo ben ik aan de ingenieursfaculteit in Leuven beland. Ik heb de richting waterbouw gevolgd, met een thesis over zeestromingen. Daarna heb ik een postgraduaat maritieme wetenschappen gevolgd in Barcelona, met onderzoek naar zeestromingen en hoe de klimaatverandering die beïnvloedt. Ik ben met onderzoeksschepen naar Antarctica geweest. Dat was een fantastische tijd. De verzamelde data kwamen echter veel te traag binnen om carrière te maken. Daarom heb ik de stap naar de bedrijfswereld gezet. Ik kreeg een baan als projectingenieur bij Herbosch-Kiere, een waterbouwbedrijf in Kallo. Mijn eerste project was een klein baggerwerk in het kanaal in Vilvoorde."

Twee jaar later vertrok Vandenbulcke naar DEME, dat in 2005 de ontluikende waterbouwactiviteiten groepeerde in het dochterbedrijf GeoSea. Vandenbulcke kreeg de leiding over de pionier in de bouw van funderingen voor offshore windturbines. Het succes bleef niet uit. Toen Vandenbulcke in 2019 CEO van de groep DEME werd, telde GeoSea ruim 1.000 medewerkers. De offshoredivisie vormt nu een omvangrijk deel van de groep en leverde in de eerste helft van 2022 een bedrijfscashflow van 100 miljoen euro op een groepstotaal van 191 miljoen euro.

Zijn schaarse vrije tijd reserveert Vandenbulcke voor familie en sport. "We hebben twee dochters, van 12 en 15 jaar. Tijd vinden voor de familie is een uitdaging, maar het is belangrijk", zegt Vandenbulcke, die trouw blijft aan het adagium van een gezonde geest in een gezond lichaam. "Dat is als CEO nog belangrijker geworden. Ik zit veel in een vliegtuig of aan een bureau. Dat probeer ik te compenseren door wat te mountainbiken met vrienden. We noemen onszelf De Zwaantjes. We gaan niet fanatiek tekeer, maar het is ook niet zo dat we trappisten drinken in plaats van te fietsen."

De manager

Een no-nonsenseaanpak typeert hem. "Ik ben doelgericht. Als we iets afspreken, vind ik het belangrijk dat het ook uitgevoerd wordt. Hard werken hoort er ook bij", zegt de Ieperling. En altijd beide voetjes op de grond houden, ook na een succes. "De volgende ochtend kun je ook maar één boterham eten, zei mijn grootvader."

"Als teamspeler rolde ik met plezier in een managementfunctie, maar ik had nooit gedacht CEO te worden", zegt Vandenbulcke. "Ik ben meegegroeid met GeoSea. Ik begon er als general manager van acht mensen. Het bedrijfskerstfeest vond toen plaats in de parochiezaal hier in Melsele, met een koude schotel en wat muziek. Vijftien jaar later was ik manager van een bedrijf van 1.000 werknemers. Je verandert mee. Ik vind het verrijkend als manager te beginnen in een klein bedrijf, omdat je dan alle aspecten van de bedrijfsvoering bestiert. En jij bent verantwoordelijk voor alles. Je kunt de schuld niet afschuiven."

De stap naar de functie van CEO was dus niet meer zo groot. "Het grootste verschil is dat ik nu de eindverantwoordelijke ben. Nu komen de mensen naar mij om de moeilijke knopen door te hakken. Dat legt meer druk, maar als teamspeler toetsen we de grote beslissingen bij elkaar af in het directiecomité. Mijn taak is het grotere plaatje te bewaken. En dat grotere plaatje is duurzaamheid, in al zijn aspecten. Het gaat over de strijd tegen de klimaatverandering, de opruiming van de vervuiling, het vervullen van de behoeften van een groeiende bevolking en het vinden van oplossingen voor de schaarste aan grondstoffen."

Het bedrijf

DEME debuteerde eind juni op de Brusselse beurs. De beurswaarde van ongeveer 2,8 miljard euro rust op de maritieme activiteiten, die nog altijd de hoogste omzet en de beste marges leveren. De milieudivisie groeit al jaren gestaag en levert een substantiële bijdrage aan het groepsresultaat. De offshorebusiness is de grootste groeimotor. Daarnaast beheert DEME concessies, zoals de uitbating van windmolenparken op zee. "Die leveren ons bouwcontracten op en moeten een bron van stabiele inkomsten worden, als aanvulling op meer cyclische inkomsten uit de aannemingsbusiness", zegt Vandenbulcke.

Op de vraag of er in de schoot van DEME nieuwe groeibedrijven zitten met het potentieel van GeoSea, antwoordt Luc Vandenbulcke volmondig ja. "Het is nog vroeg dag, maar de groei-initiatieven op lange termijn, zoals diepzeemijnbouw en de productie van groene waterstof, hebben dat potentieel."

Zou het bedrijf niet sneller kunnen groeien door meer risico's te nemen? Luc Vandenbulcke: "Wellicht wel. Maar deze groep bestaat meer dan 140 jaar en moet er over 140 jaar nog altijd zijn. We willen financieel gezond blijven en nemen geen disproportionele risico's. Onze balans moet op orde blijven. Dat dwingt ons soms keuzes te maken of investeringen in de tijd te spreiden. We wijzen de beschikbare middelen toe in functie van de kansen die zich aandienen. Het is onze ambitie in al onze segmenten te groeien. We gaan verder op het pad van diversificatie en de gezonde groei op lange termijn."

2,8 miljard euro bedraagt de beurswaarde van DEME.

