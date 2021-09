Luc Van Milders wordt de nieuwe voorzitter van de nv Bockhold, de holding boven de Limburgse Brouwerij Martens. De voormalige topman van Carestel moet de defamiliarisering verder in goede banen leiden.

Luc Van Milders (71), de nieuwe voorzitter van de nv Bockhold, de holding boven de Limburgse Brouwerij Martens, is al geruime tijd actief als raadgever voor familiebedrijven. Dat gebeurt via de vennootschap Consilio Partners, die onder meer advies aan familiebedrijven verschaft. Brouwerij Martens was een van de klanten van het adviesbureau. Consilio Partners gaf advies over de aanstelling van een niet-familiale voorzitter van de raad van bestuur en een niet-familiale CEO. De oudste brouwerij en het oudste familiebedrijf van de provincie Limburg heeft vandaag zijn tweede niet-familiale CEO. Wim Van den Bossche volgde dit voorjaar Danny Dresselaerts als CEO op. Brouwerij Martens is een buitenbeentje in de Belgische bierwereld. De onderneming staat van oudsher sterk in winkelverkoop, goed voor 95 procent van de omzet. De brouwerij, die werd gesticht in 1758, wordt geleid door twee telgen van de achtste generatie, Jan Martens (59) en Fons Martens (62). Sinds vorig jaar is ook de negende generatie actief, met Bob Martens (29), de zoon van Jan.De brouwerij in Bocholt is de grootste van het land, na de twee brouwerijen van AB InBev in Leuven en Jupille. Daarmee is Martens in volume de op één na grootste brouwer in België, met in Bocholt een productiecapaciteit van 4 miljoen hectoliter. Martens is vooral een specialist in de productie van bier voor huismerken. De discounter Aldi bijvoorbeeld is al decennia een klant. De brouwerij in Kaulille nabij Bocholt is een van de modernste in West-Europa. Per uur worden 150.000 blikken gevuld. Martens is ook een specialist in de productie van bier in pet - een verpakking die de gemiddelde Belg liefst links laat liggen. Ruim 90 procent van de productie wordt geëxporteerd. Vorig jaar haalde de familiale holding nv Bockhold een omzet van bijna 185 miljoen euro.Luc Van Milders volgt Henri Leenen (72) op als voorzitter van de raad van bestuur van Bockhold. Leenen werkte in de brouwerij. Daarmee krijgt de defamiliarisering extra schwung. "De familie Martens heeft me gevraagd de transitie naar de negende generatie mee te begeleiden", duidt Luc Van Milders zijn aanstelling. "Een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van de nv Bockhold leek hen hiervoor aangewezen."Luc Van Milders werd in eigen land vooral bekend als gedelegeerd bestuurder van Carestel, een cateringbedrijf met restaurants langs autosnelwegen en op de luchthaven van Zaventem. Daarnaast maakte de groep bereide maaltijden en baatte ze hotels en luxeresidenties voor senioren uit. In juni 1999 trok Carestel naar de beurs, tegen 32 euro per aandeel. Maar de zwaar met schulden beladen groep moest zijn afdelingen één voor één verkopen. In 2006 lanceerde de Italiaanse groep Autogrill een uitkoopbod tegen 5 euro per aandeel.Luc Van Milders vond later een tweede leven als adviseur van en bestuurder bij familiebedrijven. Hij is onder meer bestuurder bij de transporteur Van Moer Group en de bouwfirma Willemen. Bij de familiale drukkerij Artoos in Kampenhout loodste hij de eerste niet-familiale CEO binnen, Christophe Segaert. Die werd eind vorig jaar directeur Benelux bij de veiligheidsgroep Seris.