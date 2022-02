Lotus Bakeries heeft zijn omzet vorig jaar met 13 procent zien stijgen tot 750,3 miljoen euro. De recurrente brutowinst (ebitda) is met ruim 11 procent gestegen, om uit te komen op 151 miljoen euro. Netto bleef daar ruim 90,7 miljoen euro van over. De koekjesbakker moet door de stijgende kosten van de grondstoffen het komende jaar wel zijn eigen prijzen verhogen. Dat blijkt maandagmorgen uit de jaarcijfers.

De producent van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta verwijst naar de significante stijgingen voor grondstoffen, verpakking, energie, transport en arbeid vanaf de tweede helft van vorig jaar. Die trend zet zich ook in 2022 voorlopig door. Lotus spreekt van 'nooit geziene kostenstijgingen' waarmee het wordt geconfronteerd.

De koekjesproducent kondigt dan ook prijsstijgingen aan, en dit vanaf begin dit jaar. 'Het doorvoeren van een correcte maar voldoende prijsverhoging moet de inflatie van kosten in 2022 compenseren. Lotus Bakeries wenst op die manier de rentabiliteit van de groep te borgen en de ontplooiingskansen voor de groep te handhaven', luidt het in het persbericht over de jaarresultaten.

Het gaat om prijsverhogingen van maximaal net geen tien procent, verduidelijkt CEO Jan Boone. 'De hoogste prijsverhoging is licht onder double digit', verwoordt Boone het. Met andere woorden: prijsverhogingen van hoogstens 8 à 9 procent.

Retailprijzen

Of dat betekent dat speculooskoekjes ook in de winkel duurder worden, hangt af van de supermarkten. Lotus rekent de prijzen door aan de retail, maar bepaalt niet de eindprijs die de consument bepaalt. 'We gaan dat fair doen, en zeker geen misbruik maken van de inflatoire omstandigheden', aldus nog de topman over die prijsverhogingen. 'We gaan daarover samenzitten met de klanten.'

Onderhandelingen tussen producenten en supermarkten durven wel eens zorgen voor lange discussies en uiteindelijk lege rekken in de winkel. Ook Lotus houdt daar rekening mee, zo blijkt uit de toelichting. 'Het consequent doorvoeren van deze noodzakelijke prijsverhogingen kan op korte termijn leiden tot disrupties bij bepaalde klanten maar op de lange termijn is dit de enige manier om ons bedrijf verder gezond en succesvol te doen groeien.' Zo ver is het zeker nog niet, verzekert de topman: 'We gaan de tijd nemen om samen te zitten met de klanten.'

Speculoos

Ondanks de prijsstijgingen heeft de koekjesfabrikant een goed jaar achter de rug. Vooral de speculoos-pijler Lotus Biscoff blijft een belangrijke aanjager voor de groei van het bedrijf. In 2021 werd er een stijging met 15 procent opgetekend. Onder meer in de grote consumentenmarkten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Zuid-Korea, Duitsland, Spanje, Italië, Canada en Australië kwam de groei boven de 10 procent uit.

Een andere pijler die goede cijfers kan voorleggen is die van de gezonde repen: Lotus Natural Foods kende een omzetgroei van 20 procent.

De sneller dan verwachte groei van Lotus Biscoff zet het bedrijf ertoe aan om dit jaar verder investeren in België en in de VS. In ons land zal in het derde kwartaal van 2022 een tweede deegbereidingskamer en een nieuwe Biscoff Sandwich Cookie-lijn in gebruik worden genomen. In de VS wordt de capaciteit verdubbeld met twee nieuwe Lotus Biscoff-productielijnen. In totaal is 100 miljoen euro voorzien voor de investeringen.

De raad van bestuur van het bedrijf zal voorstellen om over 2021 een brutodividend van 40 euro per aandeel uit te keren. Voor 2020 ging het nog om 35,5 euro per aandeel.

