Het potentieel van de marketingmachine achter het wielrennen is een slapende reus, zegt Yana Seel, chief business officer van Lotto-Soudal dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. 'We komen van ver en we kunnen nog veel meer doen.' Dat kan ook het businessmodel van de professionele wielrennerij versterken: 'Het huidige loonverschil tussen voetballers en profrenners is enorm pijnlijk.'

Trends Talk kijkt deze week met een economisch bril naar het professioneel wielrennen. Een WorldTour-ploeg zoals Lotto-Soudal is in die optiek een uit de kluiten gewassen KMO, met een omzet van 15.9 miljoen euro en die tijdens het wielerseizoen tot 140 werknemers telt.

Fragiel businessmodel

'Koers biedt sponsors veel meer waarde dan voetbal', zegt Yana Seel. 'De bedrijven krijgen een hoge visibiliteit die te vergelijken is met die in de voetbalwereld, maar het kost gewoon veel minder.' De marketingmanager van sponsor Soudal liet eerder optekenen dat zijn bedrijf voor dezelfde visibiliteit als in de koers, '10 à 20 keer keer meer op tafel zou moeten leggen als hij een voetbalploeg zou sponsoren.'

Wielrennen is populair. Maar het businessmodel van de sport is zeer fragiel. 90 tot 95 procent van de inkomsten komt rechtstreeks van de sponsors. Andere financiering zoals in het voetbal lijkt het wielrennen maar niet te vinden. Maar de nieuwe generatie managers ziet veel meer mogelijkheden, zegt Seel: 'Uiteraard kunnen we meer doen. We komen al van ver. Zo bestonden B2B-acties vroeger niet. Destijds kwam de sponsor, die kreeg een plaats op de wielershirt, af en toe wat VIP-events, en that's it.'

'Loonverschil voetbal enorm pijnlijk'

'Nu zit er een hele marketingcampagne achter. Wij zitten samen met de marketeers van onze sponsors en denken heel goed na: welke activatie willen jullie? Wat is jullie doelgroep? Is dat enkel B2C of willen jullie ook B2B? Dan richten wij twee aparte marketingcampagnes op. Zelfs vergeleken met 4 jaar geleden, toen ik in het wielrennen begon, is er al veel veranderd. We gaan zeker en vast verder evolueren.'

Wereldwijd is wielrennen een veel kleinere sport dan voetbal, maar het loonverschil is opmerkelijk. Uit cijfers uit 2019 van het federaal parlement in Het Nieuwsblad blijkt dat een Belgische topvoetballer als Eden Hazard met zijn loon van 18,7 miljoen euro alle 144 Belgische profrenners zou kunnen betalen, en dan nog 6.7 miljoen overhoudt. Overigens verdient de gemiddelde voetballer vier keer meer dan een profrenner. Seel: 'Dat is waar. En dat is pijnlijk. Als je het vergelijkt met voetbal; onze renners werken niet minder. En al zeker niet minder hard voor die sterke resultaten. Maar ze verdienen wel een pak minder.'

