De hoge inflatie zorgt ervoor dat de lonen in ons land stevig meestijgen, met dank aan de automatische indexering. Voor de meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - zal die indexering in januari uitkomen op 3,56 procent. Dat becijferde hr-dienstverlener SD Worx. Een definitief cijfer wordt volgende maand verwacht.

In eerdere prognoses ging SD Worx nog uit van 2,3 procent à 3,18 procent meer loon voor die grote groep bedienden.

Het loon van de meer dan 400.000 bedienden uit PC200 wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers gaat het wel om een stijging van de loonkost.

Het paritair comité 200 groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen of de bouw.

In eerdere prognoses ging SD Worx nog uit van 2,3 procent à 3,18 procent meer loon voor die grote groep bedienden. Het loon van de meer dan 400.000 bedienden uit PC200 wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers gaat het wel om een stijging van de loonkost. Het paritair comité 200 groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen of de bouw.