Loonkosten bij voertuigenbouwer Van Hool vijf keer lager in Macedonië dan in Koningshooikt

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De voertuigenbouwer Van Hool merkt voorlopig niets van een conjuncturele krimp. Het zwaartepunt verschuift intussen meer en meer van Koningshooikt naar Macedonië. Vorig jaar kwamen in het Balkanland bijna 340 werknemers bij, terwijl het personeelsbestand in eigen land met bijna 70 banen kromp. En ondanks loonstijgingen werken ze in Skopje nog altijd ruim vijf keer goedkoper dan in Koningshooikt.

© .

Met meer dan 3400 mensen is Van Hool nog altijd de derde grootste voertuigenbouwer van het land. Enkel de twee Volvo-fabrieken in Gent zijn groter, die van de personenwagenmaker en de vrachtwagenbouwer. Audi in Vorst telt met 3100 mensen minder werknemers dan Koningshooikt.

