Het logistiek bedrijf H.Essers uit Genk onderhandelt over de overname van de Nederlandse Meeus Group, gespecialiseerd in chemielogistiek. Als de onderhandelingen slagen, gaat het om de grootste overname in de geschiedenis van de onderneming.

Het gaat meer bepaald om de logistieke en transportactiviteiten in en vanuit Bergen op Zoom en de verhuisbedrijven van de groep, met uitzondering van de activiteiten van Hartog en Bikker. De Meeus Group, met een verwachte omzet van 57 miljoen euro dit jaar, telt acht vestigingen in Nederland en één in Frankrijk. Er werken 411 mensen. De vloot van de groep omvat 110 trekkers en 590 trailers en containerchassis.

'De overname past binnen het meerjarige groeiplan van H.Essers om fors te investeren in de geavanceerde chemielogistiek en in de verdere geografische ontwikkeling van zijn activiteiten in Nederland', staat in het persbericht. Er worden wel geen financiële details meegedeeld.

Eerder werden in dezelfde chemietak al het Zeebrugse Huktra en het Noors-Franse Tank Management overgenomen, beide gespecialiseerd in transport van vloeibare chemiegoederen. Daarnaast biedt de overname van Meeus Group ook een groot groeipotentieel op het vlak van magazijncapaciteit. 'En ook de inlandterminal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, is een belangrijke geografische versterking', luidt het.

Alle overgenomen vestigingen zullen onder eigen naam actief blijven. Ook het management blijft aan boord. De onderhandelingen zijn vergevorderd: de afronding is voorzien voor het einde van het jaar. Ze is wel nog onderworpen aan goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. H.Essers is nu actief in 19 landen met 77 vestigingen.

