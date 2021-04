Urenlang bladeren door papieren reisgidsen hoeft binnenkort niet meer. Het Belgische reisplatform Live the World wil een gebruiksvriendelijk digitaal alternatief aanbieden. Dankzij een kapitaalinjectie van 300.000 euro kunnen de oprichters het volgende hoofdstuk van hun verhaal schrijven.

Fietsen door een dorp in het Chinese arrondissement Yangshuo, waar de affiches van Mao nog aan de muren hingen en de inwoners nog nooit een westerling hadden gezien. Of in Georgië geholpen worden om een rivier over te steken door een schaapherder, die later op de avond zijn zelfgemaakte kaas en lokale sterkedrank bovenhaalde bij een kampvuur. Dat zijn de mooiste reisherinneringen van Zoë Vets en Joris Vanherp, die in volle coronacrisis Live the World hebben gelanceerd.

...

Fietsen door een dorp in het Chinese arrondissement Yangshuo, waar de affiches van Mao nog aan de muren hingen en de inwoners nog nooit een westerling hadden gezien. Of in Georgië geholpen worden om een rivier over te steken door een schaapherder, die later op de avond zijn zelfgemaakte kaas en lokale sterkedrank bovenhaalde bij een kampvuur. Dat zijn de mooiste reisherinneringen van Zoë Vets en Joris Vanherp, die in volle coronacrisis Live the World hebben gelanceerd.Dat onlineplatform is een interactieve reisgids waarmee reizigers hun trip kunnen plannen. "Onze grootste troef is dat je op dat platform gericht kunt zoeken naar verborgen parels en plaatsen die niet populair, maar wel prachtig zijn", zegt Vets. Live the World ontstond uit de frustraties die de twee ervoeren toen ze hun reizen planden. "In een reisgids staat heel wat informatie die je niet nodig hebt", zegt Vanherp. "Ik zoek altijd de natuur op. Waarom betaal ik dan voor 150 pagina's over musea en steden? Pas als je het hele boek hebt doorbladerd, weet je wat relevant is. Losse informatie vind je wel op reisblogs, maar niet gebundeld. Er kruipt dan nog altijd heel wat tijd in de planning. Die leemte willen wij opvullen." "Onze website bestaat uit drie pijlers", verduidelijkt Vets. "Eerst hebben we eind november onze interactieve kaart 'Explore the world' online gezet." Voorlopig beperkt dat onderdeel zich tot inspiratie uit eigen land. Er worden meer dan 250 plaatsen en activiteiten gebundeld om te ontdekken, zoals een bezoek aan een weinig bekend museum, vijf wandelpaden in de natuur nabij Baraque de Fraiture en een biertocht rond Antwerpen. Via een converteerbare lening heeft Live The World 300.000 euro verzameld. Dat is een lening die kan worden omgezet in aandelen in het bedrijf in plaats van een terugbetaling in kapitaal. Het geld zal worden gebruikt om het platform voort in de markt te zetten. In eerste instantie wordt de tweede pijler 'Get inspired' uitgewerkt, waar gebruikers originele ideeën kunnen terugvinden, zowel lokaal als wereldwijd. Tot slot is er het deel 'Plan your trip'. Daarmee kunnen gebruikers een volledige reis uitstippelen. "We werken nu vooral de basisfunctionaliteiten uit", zegt Vets. "Tegen eind 2021 moet de website volledig op punt staan. Dan willen we een gepersonaliseerd aanbod hebben op basis van artificiële intelligentie. Reizen en activiteiten zullen dan gematcht worden aan de interesses van onze gebruikers." Daarnaast investeert het reisplatform in informatie over nieuwe bestemmingen. Dat materiaal komt van lokale freelancebloggers. Een intern eindredactieteam zorgt voor een gestroomlijnde publicatie op de website. "De bloggers zijn merkambassadeurs", zegt Vets. "Hun werk kun je vergelijken met de reispublicaties van journalisten in kranten en magazines." Ook de gebruikers kunnen hun tips delen, in de vorm van leuke anekdotes. Tegen de zomer zullen naast België ook Nederland en een verdere bestemming beschikbaar zijn op de website. Reizigers willen correcte informatie. Is dat wel mogelijk als je informatie deels via gebruikers verzamelt? "We zullen de input altijd zo goed mogelijk controleren", verzekert Vets. "We werken al met een internationaal team. Als we groeien, kunnen we hopelijk ook lokale mensen aanwerven die alle input verifiëren." Live the World wil ook een antwoord bieden op het massatoerisme. Het is afwachten of die reisvorm nog terugkeert na de coronacrisis. Wie wil nog met natte voeten door de ondergelopen straten van Venetië paraderen? Zijn er nog reizigers die vrijwillig naar Machu Picchu trekken, waar ze verdrongen worden tussen bussen vol toeristen? Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van de reizigers in de Verenigde Staten bewust op zoek gaat naar alternatieven om traag te reizen. Die reizigers zijn niet uit op het afvinken van zo veel mogelijk toeristische trekpleisters. Meestal hangt traag reizen samen met een ecologische manier van reizen. Maar hoe langzaam en ecologisch is een platform dat op termijn tips voor verre reizen wil aanbieden? "Dat is waarschijnlijk het meest ingewikkelde punt van ons platform", zegt Vanherp. "Ja, onze gebruikers zullen het vliegtuig nemen. Dat kan ecologisch worden als ze hun vliegreis compenseren. Maar dankzij onze tips zullen ze ter plaatse wel meer de tijd nemen om rond te kijken en waarschijnlijk geen honderden kilometers afleggen." "Door kleine, onbekende en vaak ook onbeminde plaatsen te bezoeken wordt ook de lokale economie gesteund. Zo pikken meer handelaars en hoteliers een graantje mee", zegt Vets. Door de coronacrisis gaat de reissector door een hel. Reisbureaus en reisorganisatoren gaan gebukt onder een schuldenberg of moeten er helemaal mee stoppen. Zoë Vets en Joris Vanherp zagen de voorbije periode net als een kans. "Toen niet-essentiële reizen verboden waren, werd gretig gebruikgemaakt van onze lokale tips. Het idee om langzamer te reizen, is ingeburgerd. Dat zal zo blijven als de grenzen weer opengaan. We zullen er nog lang van profiteren." "Zoë en ik hebben een complementaire ervaring", zegt Vanherp. "Ik in digitale technologie en consultancy, zij in marketing. Dankzij dit project kunnen we van onze passie ons beroep maken. We willen anderen even leuke reizen bezorgen als we zelf hebben ervaren. We bieden de informatie aan. Het is aan de gebruikers om er hun voordeel mee te doen."