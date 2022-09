Na 33 jaar dienst als CEO bij winkelketen Schoenen Torfs geeft Wouter Torfs de fakkel door aan zijn nicht Lise Conix. De leiding van een van de bekendste familiebedrijven van het land blijft zo in familiehanden.

'Ik ben geboren in Zimbabwe en heb als kind lang geen schoenen gedragen', breekt kersvers CEO Lise Conix het ijs. 'Ik voel me helemaal klaar om in de voetsporen van Wouter te treden. De CEO verandert, maar het merk en het familiebedrijf blijven hetzelfde. Al is het wel mijn ambitie om dit bedrijf verder uit te bouwen.'

Conix begon haar carrière bij Torfs in 2013 als duurzaamheidsmanager en later marketingdirecteur. Tot 1 januari 2023 is Conix nog 'co-CEO', daarna gaat ze alleen voort.

'Torfs is in goede handen met Lise', zegt Wouter Torfs. 'We zijn voor mijn opvolging niet over één nacht ijs gegaan. Het is een intensief proces geweest met als resultaat dat zowel de bedrijfsleiding als de familie 100 procent vertrouwen heeft in Lise.'

'Duurzaamheid zal een belangrijk aandachtspunt blijven', aldus nog Conix. 'Ik wil de leiderschapsstijl die ik van Wouter heb geleerd, verder uitbouwen. We geloven allebei in het geven van energie en vertrouwen aan mensen.' Schoenen Torfs telt zo'n 700 medewerkers in 76 winkels en heeft een omzet van 150 miljoen euro. Het bedrijf is al tien keer verkozen tot beste werkgever van het land.

