De opvolger van CEO Wouter Torfs bij Schoenen Torfs is bekend. Marketingdirecteur Lise Conix gaat hem opvolgen, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Conix is de nicht van Wouter Torfs.

Het was al enige tijd bekend dat Wouter Torfs de fakkel doorgeeft aan het hoofd van de familiale schoenenwinkelketen. Torfs is intussen de nieuwe voorzitter van CAW Groep, dat de Centra Algemeen Welzijnswerk groepeert.

De schoenenwinkelketen roept volgende week woensdag de pers bijeen in de vestiging in Aartselaar. Lise Conix zal er zich als toekomstig CEO voorstellen en haar plannen met het bedrijf uit de doeken doen. Wouter Torfs zal er kort terugblikken op zijn carrière als CEO, klinkt het in een persbericht.

