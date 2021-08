De Oost-Vlaamse lingerieproducent Van de Velde, bekend van merken als PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, heeft ondanks de impact van coronamaatregelen zoals lockdowns en winkelbeperkingen 'een sterke groei' gerealiseerd in de eerste helft van 2021. 'De lingerieverkopen herstelden zeer sterk en bereikten bijna het niveau van de eerste helft van 2019', voor corona, zegt Van de Velde.

De lingerieproducent uit Schellebelle zag de omzet herstellen tegenover een jaar geleden, hoewel er ook begin dit jaar nog winkelsluitingen waren en beperkingen op het shoppen. Van januari tot en met juni werd een omzet geboekt van 97,6 miljoen euro, bijna een derde meer dan in dezelfde periode in 2020.

De lingerieverkopen zitten bijna weer op precoronaniveau, maar de verkoop van badgoed is nog niet hersteld. Dat komt door 'de vele beperkingen en onzekerheden met betrekking tot reizen in het voorjaar van 2021 en de hoge voorraden bij onze retailpartners', aldus Van de Velde.

De nettowinst van de groep kwam uit op 18,2 miljoen euro, meer dan een verdrievoudiging tegenover een jaar geleden. Van de Velde laat nog weten dat het in de Verenigde Staten maar drie fysieke winkels zal overhouden. Een winkel in New York werd midden augustus gesloten.

Van de Velde wil ook in de tweede helft van dit jaar 'groei realiseren'.

