Terwijl de meeste online-apotheken het op de prijs spelen, kiest Viata voor service en persoonlijk advies. Met de instap van Alcopa is het bedrijf klaar voor de internationale expansie.

Hoewel de eerste online-apotheken al zo'n vijf jaar eerder waren begonnen, gingen de Limburgse ingenieurs Benoit Van Huffel en Gianni De Gaspari in 2014 toch nog van start met Viata. "We zijn vrij laat in de markt gestapt, maar we zagen toch nog heel wat potentieel. De concurrenten speelden het vooral op de prijs, wij kozen voor een andere strategie gebaseerd op service en persoonlijk advies", legt Gianni De Gaspari uit. Newcom Services is de vennootschap boven Viata en de digitale afdeling van de apotheek van Kristien Vanmeer.

10.000 klantencontacten

Steeds meer consumenten omarmen technologie, wat leidt tot een steile opgang van e-commerce. "De globale farmaceutische sector groeit niet zo snel, maar er is wel een duidelijke verschuiving van de klassieke naar de online-apotheek aan de gang", zegt Gianni De Gaspari. "Wij streven ernaar onze klanten dezelfde ervaring te geven als bij de traditionele apotheek, inclusief farmaceutische zorg. We zetten zwaar in op een professionele adviesverlening over gezondheid en producten door apothekers en apotheekassistenten. Als dat nodig is, verwijzen we de klanten door. Per maand hebben we al 10.000 contactmomenten per telefoon, e-mail en chat."

De strikte wetgeving in België betekent een rem op de groei van online-apotheken in ons land. "Het is verboden geneesmiddelen waarvoor een doktersvoorschrift nodig is, online te verkopen", legt Benoit Van Huffel uit. "In Duitsland en de Scandinavische landen is dat wel mogelijk. Technisch is er geen enkel probleem, maar jammer genoeg heeft de wetgever voorlopig geen oren naar de wensen van de klanten."

Exit Thibaut Courtois

Kort geleden heeft Viata de stap naar het buitenland gezet. "Vanuit ons magazijn in Bilzen bedienen we al klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het is de bedoeling op termijn logistieke hubs in die landen op te zetten", verklapt Gianni De Gaspari.

Om die internationale expansie kracht bij te zetten, haalde Newcom Services vorig jaar 3,8 miljoen euro extra middelen op. Die operatie ging gepaard met een wissel in het aandeelhouderschap. De doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois, kreeg als stille vennoot een exit. In zijn plaats kwam de holding Alcopa van de familie Moorkens, die vooral bekend is als invoerder van de automerken Hyundai en Suzuki. "Met de steun van Alcopa werken we aan de professionalisering van onze organisatie. De voorbije maanden hebben we vijf mensen aangeworven, onder wie een financieel directeur en een marketingmanager", zegt Benoit Van Huffel. Aan ambitie geen gebrek, want tegen 2024 mikt het bedrijf op een omzet van 60 miljoen euro.

