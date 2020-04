Het ziekenhuis Oost-Limburg start binnenkort met de eerste klinische testen voor een hoogtechnologische pleister om de ademhaling, de hartslag en later de temperatuur vanop afstand op te volgen. Achter de pleister zit een consortium van zeven Belgische bedrijven en de Uhasselt.

"De pleister was oorspronkelijk in ontwikkeling om hartpatiënten beter op te volgen", zegt Hans Danneels, de CEO van Byteflies. De Belgische specialist in draagbare sensoren of wearables voor de medische sector is een van de initiatiefnemers. "De voorbije maanden hebben we hard gewerkt om de pleister ook voor de opvolging van de covid-19 patiënten te gebruiken. We kunnen dat niet alleen, daarom hebben we bestaande en nieuwe partners aangesproken, waaronder Melexis, Quad Industries, Televic, Z-Plus, Henkel en Nitto. Henkel levert bijvoorbeeld een nieuwe innovatieve lijm waardoor de pleister vijf dagen kan blijven hangen. De sensor kan ook gekoppeld worden met een armband die als de rode alarmknop in het ziekenhuis kan functioneren."

Byteflies ontwikkelde, naast het softwareplatform dat de gegevens verzamelt en analyseert, ook de sensor. "We ontwikkelen en produceren onze eigen hardware omdat we met zeer grote nauwkeurigheid moeten kunnen meten", legt Danneels uit. "Met een techniek als machine learning kan je veel patronen vinden, maar dan moet je eerst goede data hebben. Onze oplossingen worden in normale tijden onder meer gebruikt door farmabedrijven die proefpersonen tijdens proeven beter willen opvolgen en door ziekenhuizen."

Strakke timing

Het consortium heeft een strakke timing voor ogen, want het wil klaar zijn voor een nieuwe coronapiek in het najaar. De pleister zou dan behalve in de ziekenhuizen ook in de woon-zorgcentra of bij mensen thuis kunnen worden gebruikt. "De klinische testen moet zo snel mogelijk de toegevoegde waarde van de pleister duidelijk maken", vertelt Danneels. "Daarom hebben we ook een adviesraad opgericht met viroloog Marc Van Ranst, Inge Vervotte van de zorgroep Emmaus vzw, Lieven Danneels, de co-CEO van Televic (gespecialiseerd in systemen voor de medische sector), dokter Pieter Vandervoort en Wim Robberecht, de CEO van het UZ Leuven. We testen in eerste instantie enkel in België, maar we hebben ook al vragen gekregen uit de Verenigde Staten en Italië. We willen zo snel mogelijk obstakels identificeren, al lijkt er natuurlijk wel een grote nood te zijn aan een oplossing zoals de onze. Maar we focussen nu op de testen in België."

