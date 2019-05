Toen de Limburgse ondernemer Joep Kempen vijf jaar geleden pionierde met fietsleasing voor bedrijven, geloofde niemand in zijn plannen. Vandaag explodeert de markt van de bedrijfsfietsen met dank aan de files, de fiscus en de fietsvergoeding. Tegen eind dit jaar wil Cyclis een vloot van 10.000 leasefietsen beheren.

Het jonge team van het Limburgse fietsleasebedrijf Cyclis huist in de kantoren van BikeValley in Beringen, de incubator voor de fiets- en wielerindustrie in Vlaanderen. Begin dit jaar had Cyclis vier mensen in dienst, vandaag staan er zeventien medewerkers op de loonlijst. Straks moet Joep Kempen (44), de oprichter en de CEO van Cyclis, op zoek naar een nieuwe stek, al is er nog ruimte om te groeien in Beringen. "De fietsleasingmarkt voor bedrijven groeit razendsnel. We krijgen tot 250 offerteaanvragen per dag binnen. De hele markt is in beweging", zegt Joep Kempen. De ondernemer was jarenlang aan het werk in de meubelgroep van zijn schoonfamilie, Meubelen Heylen, en richtte in 2014 Cyclis op.

"Wij waren de pionier in fietsleasing voor bedrijven. We hadden het idee om fietsen goedkoop beschikbaar te stellen aan personeelsleden door de kosten te verrekenen met het brutoloon. Meer en meer bedrijven gaan aan de slag met flexibele verloningssystemen en cafetariaplannen. Fietsleasing past daar perfect in", vertelt Kempen. "Alleen was het in het begin heel moeilijk om dat concept te verkopen aan de bedrijven. Toen ik startte, geloofde niemand dat er leasefietsen nodig waren in de markt." Vandaag beheert Cyclis 6500 fietsen. "65 procent van de vloot zijn elektrische fietsen, 30 procent sportfietsen. De gemiddelde aankoopprijs is 3700 euro", weet Joep Kempen. Bedrijven zoals Daf, Daikin, Ineos, JBC, Materialise, Ontex, Sweco en Unilin staan op de klantenlijst van de start-up.

JOEP KEMPEN "De fietsleasesector staat of valt met de plaatselijke fietshandelaar." © debby termonia

Mobiliteit en fiscaliteit

De instap van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in 2017 en de samenwerking met Belfius Bank om de aankoop van de fietsen te financieren, zorgen voor een stroomversnelling bij Cyclis. "Ik heb drie jaar gewerkt en nog geen euro verdiend. De eerste twee jaar zetten we 150 fietsen in de markt. 2018 zullen we winstgevend afsluiten", stelt Joep Kempen. 2018 was het jaar van de doorbraak. De vloot van Cyclis rondde toen de kaap van de duizend fietsen. Dit jaar groeit Cyclis exponentieel. Ook de concurrenten rapporteren stevige groeicijfers. KBC Autolease zag de fietsvloot in 2018 stijgen met 350 procent, het leasingbedrijf Alphabet spreekt over een groei van 2483 procent. "De mobiliteitsproblemen zijn een zegen voor de fietsleasebusiness. Maar ook de hoge loonkosten spelen een rol. Het verschil tussen de brutoloonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer is te groot. Die kloof zorgt mee voor het succes", zegt Kempen.

Het Cyclis-team is druk in de weer met offertes te verwerken en fietsen te bestellen. "We hebben net bestellingen ontvangen van Telenet en Volvo Trucks, goed voor 450 fietsen met een gemiddelde aankoopwaarde van 3900 euro. Tegen het einde van dit jaar gaan we naar 7500 fietsen, misschien wel 10.000", verwacht Joep Kempen. De klanten komen binnen via de leasingmaatschappijen LeasePlan en Belfius Lease waarmee de start-up samenwerkt, en de hr-dienstverleners en de consultancybedrijven die flexibele verloningspakketten aanbieden. "Omdat wij vanaf dag één vertellen dat je een fiets moet verrekenen met het brutoloon, hebben wij altijd al in bed gelegen met de loonsecretariaten", lacht Kempen.

De ondernemer geeft het voorbeeld van een elektrische fiets met een cataloguswaarde van 2500 euro. De leasekosten voor drie jaar, inclusief verzekering, onderhoud en pechbijstand, komen op ongeveer 110 euro per maand. Dat bedrag wordt voor 65 procent verrekend met het brutoloon (een inhouding van 71,5 euro per maand) en voor 35 procent met het nettoloon (een inhouding van 39,7 euro per maand). Als de werknemer aan het einde van het leasecontract de fiets overneemt tegen een restwaarde van 330 euro, bedragen de totale nettokosten voor de medewerker voor deze fiets 1759 euro. "Als de werkgever een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer betaalt en de werknemer fietst drie keer per week naar het werk, bijvoorbeeld 20 kilometer per dag, dan is die fiets na drie jaar meer dan terugverdiend", rekent Kempen uit. En voor de werkgever zijn alle fietskosten aftrekbaar.

Netwerk van fietsdealers

In België wordt de fietsleasemarkt gedomineerd door de grote leasingmaatschappijen die bedrijfsfietsen financieren en voor de operationele ondersteuning rekenen op het netwerk van spelers zoals Cyclis. De leasebedrijven ALD Automotive en Alphabet werken samen met het Antwerpse B2Bike, gegroeid uit de iBike-winkels. KBC Autolease werkt met een eigen netwerk van fietsdealers. "De fietsleasesector staat of valt met de plaatselijke fietshandelaar. Wij werken samen met 750 dealers in de Benelux. De lokale handelaar krijgt van mij alle credits en een pak centen. Wij kopen alle fietsen aan via de dealers, voorzien in een onderhoudspakket en onderhandelen geen excessieve kortingen", legt Kempen uit.

Bij sommige fietshandelaars komt de helft van de omzet al van de leasingbedrijven. Dat zet druk op de prijzen. "Garagehouders worden niet warm van leasemaatschappijen. Dat scenario wil ik absoluut vermijden. Ik wil de leaseprijs voldoende hoog houden om ervoor te zorgen dat iedereen in de keten eraan verdient. Er is voldoende spek aan het been. De werkgevers hebben er geen kosten aan, de fietshandelaar verdient goed zijn kost, wij ook en de werknemer heeft zijn fiets tot 40 procent goedkoper."

In die bruisende markt koestert Joep Kempen internationale ambities met Cyclis. Vandaag werkt hij al met fietsdealers over de grens in Nederland en Luxemburg. "De komende twee jaar wil ik verder internationaliseren. We denken in de eerste plaats aan Frankrijk en Duitsland", zegt de CEO. Kempen is in gesprek met verschillende partijen om die internationale plannen te concretiseren. "Op eigen kracht zal het te lang duren. Als we morgen een serieuze partner vinden met de financiële middelen om internationaal te groeien, dan zullen we dat doen." Maar ook in eigen land ziet de ondernemer nog groeimogelijkheden. "Het marktpotentieel zijn alle werknemers die op fietsafstand van het werk wonen, dat zijn er veel", besluit Joep Kempen.