Lieve Mostrey, CEO van het settlementhuis Euroclear, is de vijfde genomineerde voor de Trends Manager van het Jaar.

Lieve Mostrey maakte van het settlementhuis Euroclear een stabiele cashflowmachine die een mooie groei neerzet. Dit jaar nam Euroclear het Zweedse MFEX over, de grootste acquisitie sinds 2008.

DE MENS

"Ik was wellicht voorbestemd om voor Euroclear te werken", glimlacht Lieve Mostrey. De 61-jarige West-Vlaamse studeerde voor burgerlijk ingenieur en begon haar carrière in 1983 op het IT-departement van de Generale Bank. "Ik kwam er bij de IT voor de effectensector terecht. Een van mijn eerste opdrachten was een link programmeren tussen de bank en Euroclear."

IT en operations in de financiële sector lopen als een rode draad door de carrière van Mostrey. Dat haar capaciteiten ruimer zijn, bewijst haar benoeming tot countrymanager van Fortis Bank België in 2006. Twee jaar later werd ze chief operating officer van Fortis Bank, om in 2010 over te stappen naar Euroclear, waar ze al sinds 2006 bestuurder was. In 2017 werd ze CEO van Euroclear.

Euroclear is een wereldspeler in de afwikkeling van effectentransacties. De onderneming garandeert de gelijktijdige uitwisseling van cash en effecten bij een transactie. Daarnaast staat Euroclear in voor het bewaren van de effecten, het bijhouden van de posities en het beheer van het onderpand. "Die wereld heeft me altijd geboeid", vertelt Mostrey. "Ik heb een natuurlijke interesse voor facts-and-figures, terwijl dit bedrijf als marktinfrastructuur een cruciale schakel is in het functioneren van het financiële systeem."

In het hoofdkantoor in Brussel werkt meer dan de helft van de 4.000 personeelsleden. Tegelijk is Euroclear een internationaal bedrijf, waar meer dan tachtig nationaliteiten aan de slag zijn. "Diversiteit en inclusie zijn voor mij belangrijke aandachtspunten", zegt Mostrey. "Wij willen een employer of choice zijn waar mensen van alle rassen, kleuren, talen of nationaliteiten zich goed voelen. Dat is ook belangrijk omdat onze klantenbasis internationaal is. Wij willen dat onze klanten zich herkennen in de onderneming."

Als vrouw weet ze dat diversiteit ook gendergelijkheid betekent: "In het begin van mijn carrière dacht ik nog: het komt wel goed, vrouwen zullen vanzelf wel doorstoten naar de top van het economische leven. In de praktijk moeten we vaststellen dat dat niet vanzelfprekend is. In de financiële sector zijn vrouwen aan de top eerder de uitzondering. En elke crisis, of het nu de financiële crisis van 2008 of de huidige covid-crisis is, treft vrouwen harder dan mannen in hun carrièreontwikkeling."

Ook Euroclear heeft nog werk om gelijke kansen voor iedereen te blijven garanderen, beseft Mostrey: "Bij ons zitten flink wat vrouwen op de hoogste niveaus. Op het eerste gezicht zou je denken: fantastisch. Maar het blijft een uitdaging die gendergelijkheid op elk niveau van het bedrijf te garanderen. Dat is nochtans cruciaal om een pijplijn van talentvolle medewerksters klaar te hebben voor promoties."

DE MANAGER

Lieve Mostrey werkte in 2017 een strategisch plan uit waarmee Euroclear zijn klantennetwerk kon versterken en nieuwe diensten kon ontwikkelen. Dat resulteerde in een belangrijke toename van de fee-inkomsten, waardoor de onderneming minder kwetsbaar is voor de lage rente. Daardoor kan Euroclear jaarlijks groeien. Intussen zet Mostrey in op een strategie van duurzaamheid en nieuwe werkvormen. "We hebben een heel uitgebreide ESG-agenda" (doelstellingen voor milieu, sociale verhoudingen en bestuur, nvdr), vertelt ze. "In de uitvoering ervan zien we nieuwe groeikansen." Het gaat dan vooral om de rol die Euroclear wil spelen voor bedrijven en instellingen die green of sustainable linked bonds uitgeven. "Momenteel blijven zulke uitgiftes nog grotendeels beperkt tot de westerse wereld. Euroclear wil dat makkelijker maken voor landen en bedrijven in de opkomende markten. En omgekeerd willen we de investeerders in zulke producten zekerheid bieden over het groene of duurzame karakter van de uitgiftes."

LIEVE MOSTREY "We hebben een uitgebreide ESG-agenda. In de uitvoering zien we nieuwe groeikansen." © FOTOGRAFIE: KAREL DUERINCKX

De covid-crisis noopte Euroclear om op grote schaal telewerk in te voeren. "We waren goed voorbereid, omdat onze mensen standaard al een dag thuis werkten", zegt Mostrey. "We wisten ook dat onze infrastructuur er klaar voor was. Die stresstest hadden we in 2016 doorstaan bij de terreuraanslagen in Brussel. Toen zijn we drie dagen noodgedwongen in lockdown gegaan en hebben onze netwerken goed standgehouden."

Het uitbreken van de corona-epidemie zorgde in maart 2020 voor een enorme toename van de handelsactiviteit op de financiële markten, maar ook die piek doorstond Euroclear met glans. "Onze prioriteit was de continuïteit van de dienstverlening en de ondersteuning van de klanten enerzijds, en de gezondheid van onze medewerkers anderzijds."

In de toekomst wil ze een nieuwe werkorganisatie invoeren: "Bepaalde IT-taken kun je net zo goed thuis uitvoeren, maar voor alles wat met creativiteit, brainstorming, overleg en interactie te maken heeft, breng je mensen het best samen. We gaan onze kantoren daarvoor herinrichten."

HET BEDRIJF

Euroclear was in 2020 goed voor de afwikkeling van 897.000 miljard euro aan effectentransacties en hield voor zijn klanten 32.800 miljard euro aan effecten in bewaring. De inkomsten, de winst en het dividend bleven stabiel in het covid-jaar. In de eerste negen maanden van 2021 knoopte de onderneming weer aan met de groei van de voorbije jaren. Euroclear boekte 14 procent meer fee-inkomsten en de nettowinst steeg met 11 procent tot 347 miljoen euro.

In 2021 deed Euroclear voor het eerst sinds 2008 een grote overname. Met het Zweedse MFEX versterkt de onderneming vooral haar positie op de fondsenmarkt. Dankzij MFEX breidt Euroclear zijn activiteiten uit naar de financiële transacties tussen fondsenbeheerders en de distributeurs van hun producten.

"Met de acquisitie van MFEX komt Euroclear in de top drie in de fondsenmarkt, naast het Spaanse Allfunds en het Duitse Clearstream", aldus Mostrey. MFEX voegt 50 miljoen euro omzet en 325 medewerkers toe.

4 duizend medewerkers heeft Euroclear, van wie ruim de helft in het hoofdkantoor in Brussel werkt.

