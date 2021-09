Supermarktketen Lidl wil dit jaar nog 350 nieuwe werknemers aantrekken voor haar winkels en distributiecentra. Een jobbus zal de komende maanden op 25 plaatsen in het land halt houden en Lidl-werknemers krijgen een bonus van 750 euro bruto als ze een nieuwe collega aanbrengen. Ook komen er proefprojecten voor anderstalige werkzoekenden.

Lidl heeft momenteel 11.000 medewerkers, zegt de keten in een persbericht. Omdat er regelmatig winkels bijkomen, is er voortdurend nood aan nieuwe mensen, 'maar in vergelijking met de voorbije jaren hebben we dit jaar extra veel vacatures', zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.

De meeste vacatures zijn er voor winkelbedienden, (assistent) store managers, jobstudenten, orderpickers in de distributiecentra en versterking van de 'vliegende ploeg'. Dat zijn de mensen die bijspringen wanneer er in winkels personeel uitvalt.

De nood aan nieuwe collega's is volgens de woordvoerster het hoogst in Vlaanderen, en dan vooral in de regio's Mechelen, West- en Oost-Vlaanderen. In het distributiecentrum in Sint-Niklaas bijvoorbeeld wordt er op 17 september een jobdag voor arbeiders georganiseerd.

Lidl zal dit najaar ook proefprojecten lanceren om 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' aan te werven. 'Het gaat vooral om werkzoekenden die onze taal/talen nog niet echt machtig zijn', preciseert de wordvoerster. Lidl wil die kandidaten helpen om de taal te leren.

