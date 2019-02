Leuvense techbelofte Datacamp gehackt

Datacamp is een onlineleerplatform gespecialiseerd in cursussen voor statistiek, analyse van en het programmeren met big data. In de marge van een kapitaalverhoging vertelde Datacamp eind 2018 dat het meer dan 3,3 miljoen gebruikers heeft. Zowel CEO Jonathan Cornelissen en CTO Dieter De Mesmaeker, de medeoprichters samen met Martijn Theuwisen, konden we nog niet telefonisch bereiken. In een mail naar gebruikers en een artikel op hun website benadrukte Datacamp dat de meerderheid van de gebruikers niet getroffen was. De gespecialiseerde techsite The Register spreekt van 700.000 getroffen gebruikers.

Datacamp stuurde de mail, nadat het maandag ontdekte gehackt te zijn geweest. Het onderzoek is nog bezig, maar de hackers kregen toegang tot persoonsgegevens zoals de naam, het e-mailadres en de versleutelde wachtwoorden van de getroffen gebruikers. Die 'hashed passwords' zijn moeilijk te breken, tenzij gebruikers zeer eenvoudige wachtwoorden hebben gekozen. Maar uit voorzorg heeft Datacamp de wachtwoorden van de getroffen gebruikers gereset. In de mail liet het bedrijf weten dat het samenwerkt met een gespecialiseerde onderzoekers en dat het ook de bevoegde privacyregulatoren op de hoogte brengt. De zwakke plek, waarlangs de hackers zijn binnen geraakt, zou ondertussen gevonden zijn.

617 miljoen accounts

De gestolen gegevens van Datacamp werden maandag aangeboden in een grote database met gegevens van nog 15 andere websites volgens de gespecialiseerde techsite The Register. In totaal ging het om 617 miljoen accounts, de gegevens van Datacamp waren het kleinste segment. De gegevens konden voor 20.000 dollar in bitcoins gekocht worden op 'Dream Market', een online handelsplaats die zich bevindt op het 'dark web'. Een deel van het internet dat sterk is versleuteld en is afgeschermd. Het is enkel toegankelijk met een speciale browser. De anonimiteit van de gebruikers is er meer gewaarborgd en daarom zijn dergelijke handelsplaatsen op het dark web zeer populair om gestolen data en hackingtools te verkopen

Datacamp is een van de belangrijkste Belgische techbeloftes. Het haalde al meer dan 30 miljoen dollar op en heeft 90 medewerkers verspreid over vestigingen in Leuven, New York en Londen.