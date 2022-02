De Leuvense start-up Rear Window is in de stad Savannah in de Amerikaanse staat Georgia een contract aangegaan met het milieuagentschap EPA. Dat meldt business development manager Wouter Florizoone donderdag. De start-up heeft de software Telraam ontwikkeld, die burgers in staat stelt om data te verzamelen over verkeersstromen in hun buurt. Lokale besturen komen zo meer te weten over hoeveel mensen door hun straten wandelen, fietsen of rijden. Voor het eerst is de software verkocht aan een staat in de Verenigde Staten.

De start-up biedt software aan aan lokale besturen, die samen met hun inwoners de data verzamelen. Burgers hangen een klein zwart doosje met een camera aan een raam op de eerste of tweede verdieping van hun woning. Het doosje telt hoeveel voorbijgangers, auto's, vrachtwagens of fietsers de woning passeren, en visualiseert die data op een digitaal platform. Zo worden de verkeersstromen van een bepaalde straat of wijk gedetailleerd in kaart gebracht.

'De software heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke telslangen (de gekende zwarte rubberen stroken die over een weg worden gelegd, red.)', stelt Florizoone. 'Het is minder duur, er kunnen meer tellingen gebeuren en het is geen tijdelijke opstelling. Het real-time platform biedt ook extra transparantie: iedereen kan zelf zien hoe verkeersstromen zich bewegen door een wijk of een stad.'

Bovenal vindt Florizoone de betrokkenheid van burgers een grote meerwaarde. Het zijn de inwoners van een stad die de data aanleveren, waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan. 'Die burgerwetenschap wint de laatste jaren aan terrein. Initiatieven zijn ondertussen meer geprofessionaliseerd tot een volwaardige manier van dataverzameling.'

Het nieuwe contract dat de start-up heeft afgesloten, bevat 25 locaties in Savannah in Georgia. Het gaat om een wijk in de buurt van een haven, waar veel vrachtverkeer doorrijdt. Door veel administratieve en juridische procedures van EPA was het niet evident om het contract binnen te halen, zegt Florizoone. 'Daarom zijn we nu erg blij dat we onze software verder zullen kunnen verspreiden.'

Ondertussen heeft Telraam al installaties staan in allerhande steden en gemeenten, verspreid over heel België. Ook in onder meer Nederland, Duitsland en Spanje hebben ze ingang gevonden.

