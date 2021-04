Het jonge miDiagnostics haalt 58 miljoen euro extra kapitaal op bij onder meer de Vlaamse investeerders Marc Coucke, Urbain Vandeurzen en Michel Akkermans voor de lancering van een ultrasnelle covid-19-test en voor de transitie naar een commercieel bedrijf.

MiDiagnostics werd in 2015 met luide trom gelanceerd als een spin-off van het Leuvense onderzoeksinstituut imec, met de steun van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Voor imec was het de grootste spin-off ooit. MiDiagnostics werd gepresenteerd als de toekomstige revolutie in de gezondheidszorg. Gedaan met de traditioneel tijdrovende labo-analyses, heette het, dankzij een laagdrempelig en snelwerkend minisysteem met chipkaarten, die kleiner zijn dan een bankkaart, en een mobiel analysetoestel dat het formaat van een betaalterminal in de winkel heeft.MiDiagnostics presenteert nu naar eigen zeggen de heilige graal voor covid-19-testen in de vorm van een ultrasnelle PCR-test die moet helpen om onze vrijheid te herwinnen. Het zal namelijk nog geruime tijd duren voordat wereldwijd groepsimmuniteit zal zijn bereikt, en virusmutaties en nieuwe varianten vormen grote uitdagingen voor het vaccinatieproces. "Ondertussen is er een grote behoefte aan snelle nauwkeurige tests die kunnen worden uitgevoerd op luchthavens, op het werk, op evenementen, in dokterspraktijken of zelfs thuis. Jammer genoeg hebben snelle covid-19-testen vaak een beperkte nauwkeurigheid, terwijl betrouwbare diagnostische testen, gebaseerd op PCR-analyse en uitgevoerd in centrale laboratoria, enkele uren tot meerdere dagen kunnen duren van een staalafname tot een testresultaat", stelt miDiagnostics.De test van miDiagnostics combineert de nauwkeurigheid van PCR-tests in laboratoria met de snelheid van zelftesten, heet het. Een met een diepe neuswisser afgenomen staal wordt overgebracht op een PCR testkaart, waarvan de resultaten worden afgelezen door een compacte reader. Het testresultaat is amper 15 minuten na de afname gekend. Bij klassieke PCR-machines in labo's duurt dat vier à zes uur. Dat maakt de test van miDiagnostics uiterst geschikt voor het gebruik in luchthavens, omdat de huidige snelle antigeentesten onvoldoende betrouwbaar zijn en niet uitsluiten dat positieve gevallen door de mazen van het net glippen.MiDiagnostics onderhandelt intussen al over zijn eerste commerciële samenwerkingen en de overeenkomsten met leveranciers om de productie op te schalen, zitten in de finale fase. De eerste proefprogramma's zijn gepland voor september. Zo zijn er gesprekken met Brussels Airport. Uiterlijk eind dit jaar moet de test op de markt zijn.MiDiagnostics haalde bij de lancering meteen 60 miljoen euro op, waarvan bijna de helft bij een razend enthousiaste Marc Coucke. Collega-ondernemer Michel Akkermans, PMV, imec en Johns Hopkins tekenden voor de rest. In maart vorig jaar kwamen via een tussentijdse kapitaalronde van 14 miljoen euro ook Urbain Vandeurzen en Rudi Pauwels aan boord. De eerste ontpopte zich tot serie-ondernemer na de verkoop van zijn testsoftwarebedrijf LMS in 2012. Pauwels, die al vele jaren strijdt tegen het gebrek aan eenvoudige ziektediagnosemiddelen, is de oprichter van het biotechbedrijf Tibotec-Virco en het diagnosebedrijf Biocartis.En nu wordt 58 miljoen euro opgehaald om miDiagnostics commercieel te lanceren. De family-offices van Coucke, Vandeurzen en Akkermans tekenen voor 38 miljoen, en daarnaast werd een niet-verwaterend krediet van 20 miljoen euro onderhandeld met de EIB."De bijkomende financiering zorgt ervoor dat dit technologisch pareltje volledig verankerd blijft in Vlaanderen. Wat uitzonderlijk is, gezien het totale bedrag aan risicokapitaalfinanciering", zegt voorzitter Urbain Vandeurzen. "De interesse van buitenlandse durfkapitaalfondsen voor deze financieringsronde was zeer groot, maar het zijn de Vlaamse ondernemers die de handschoen hebben opgenomen en het bedrijfsrisico op zich nemen", voegt bestuurder Peter Verhaeghe eraan toe.MiDiagnostics versterkt meteen ook zijn management, met Katleen Verleysen als CEO en Hans Vanderwegen als COO. Nicolas Vergauwe, die de voorbije drie jaar de functies van CEO en CTO combineerde, blijft CTO. Verleysen is een oudgediende in de Belgische biotech met een ruime internationale ervaring. Zo was ze een van de stichtende wetenschappers van het biotechbedrijf Serenex. Nadat Serenex werd verkocht aan Pfizer, keerde ze terug naar België. In 2012 werd ze de CEO van het Gentse biotechbedrijf Pronota dat in 2014 werd overgenomen door Biocartis."De pandemie heeft de zwakheden van ons gezondheidszorgsysteem blootgelegd. Tot op heden zijn we nog altijd niet in staat om snel en op grote schaal een accurate en systematische diagnose te stellen voor covid-19", zegt CEO Verleysen. "Met zijn uiterst innovatieve ultrasnelle PCR-test, buiten het labo, heeft miDiagnostics alle troeven in handen om een disruptieve speler te worden op de diagnostische markt. We zijn ook de gesprekken gestart om een snelle PCR-gebaseerde ademtest voor covid-19, recent ontwikkeld door imec, op de markt te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat deze wetenschappelijke doorbraak zeer waardevol zal blijken voor het indijken van de covid-19 pandemie, maar ook voor de diagnose van alle andere aandoeningen van de luchtwegen", besluit zij.