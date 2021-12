Het Belgische bedrijf miDiagnostics krijgt een lening van 20 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen, in het bijzonder de opschaling van de nieuwe snelle PCR-testen om het coronavirus op te sporen. Dat melden het bedrijf en de EIB in een gezamenlijk persbericht.

miDiagnostics is een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum IMEC en de Amerikaanse Johns Hopkins University. Het bedrijf heeft een snelle PCR-test voor SARS-CoV-2 ontwikkeld die de betrouwbaarheid van een PCR-test biedt, maar waarvan de resultaten even snel gekend zijn als bij een snelle antigeentest. Pilootstudies op Brussels Airport zijn vorige maand van start gegaan.

'Dit zal onze onderneming helpen bij de uitrol van haar eerste ultrasnelle covid-19-product, dat naar verwachting in de lente van volgend jaar op de markt zal komen', zegt voorzitter van de raad van bestuur Urbain Vandeurzen. 'De lening zal worden gebruikt voor de opschaling van dit proces en om ervoor te zorgen dat miDiagnostics een significante impact kan hebben op het beheer en de monitoring van deze pandemie en van eventuele andere pandemieën in de toekomst.'

De financiering van de EIB wordt ondersteund door de financieringsfaciliteit voor infectieziekten binnen InnovFin, het EU-financieringsprogramma voor innovatieve ondernemingen. Dat maakt op zijn beurt deel uit van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat EIB-leningen voor hooginnovatieve projecten garandeert.

